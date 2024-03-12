樺漢旗下樺康智雲營收拚連兩年翻倍 直言被案子追著跑

工業電腦大廠樺漢（6414）集團旗下「小金雞」樺康智雲鎖定智慧城市、淨零碳排商機，其軟體服務全方位智慧建築雲平台已陸續打入Google、台積電（2330）等指標大廠，樺康智雲董事長林建志指出，去年營收翻倍成長，今年預計有金融業、IC設計廠及大型資產公司新案入手，業績有望持續翻倍成長，直言「全年都是旺季，因為案子做不完，是被案子追著跑！」

樺康智雲由樺漢集團和英威康合資成立，整合樺漢大廠的硬體優勢和英威康團隊20年以上弱電設備及系統整合經驗，打造全新的智慧建築雲平台，以提高建築效能、減少碳排放量為發展目標。

樺康智雲2023年營收約1.1億元、翻倍成長，預計今年在滿手訂單下，業績有望持續翻倍，2024年目標營收來到逾2億元。

林建志指出，今年預計較大的訂單來自金控業、IC設計公司及大型資產公司，公部門方面也有些斬獲。去年客戶組成六成來自企業單位、四成為政府機關，由於企業端訂單湧現，預計民間企業的比重將持續攀升。

在民間企業方面，樺康智雲指標案例有打入台積電及Google，其產品也有應用到母集團鴻海（2317）廠區；至於公部門方面，樺康智雲先前已協助新北市政府、台中市政府完成智慧建築整合暨能源管理系統建置，台北市市政大樓中控防護系統整合、雲林第二監獄智慧建築系統導入。

樺康智雲目前主要市場在台灣，客戶群涵蓋科技業及金融機構、政府單位等。樺康智雲總經理林建全指出，目前訂單能見度已達5年，所以預計到2026、2027年營收都會成長。

林建志直言，今年樺康智雲全年都是旺季，因為案子做不完，「是被案子追著跑！」儘管今年員工人數已擴增至60人，相比去年增加10幾人，但員工人數還是不夠。

此外，針對樺康智雲IPO時間點，林建全指出，目前來看，若上櫃的話應該是2025年，但如果上市的話就是2026或2027年，但仍要看到時資本市場狀況而定。