長華去年下半年每股配息2元、全年合計2.54元 創歷史新高

長華*（8070)今（12） 日召開董事會，會中通過 2023 年下半年股利政策， 擬配發每股 2 元現金股息。如加計2023年上半年盈餘分派的股息，2023 年全年度現金股息為2.54 元，高於2022年的2.53元水準，創下歷史新高水準，且呈現連續10年逐年走升的態勢，代表經營階層對公司營運未來的信心和照顧股東的 責任。

此外，今日董事會亦通過會計師查核之 2023 年度合併財務報告，合併營收為新 台幣 164.9 億元;毛利率為 19%;歸屬業主純益為14.77億元;以每股面額1元 的股數計算，每股稅後純益為2.19 元，相當於賺進2.19個資本額。