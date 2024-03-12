高雄房市329檔期總銷年減18% 楠梓區推案量921戶為最多

高雄房地產329檔期，推案總戶數比去年略減，總銷712億元，比去年的877億元減少約165億元、減幅18%，但房價持續居高不下，購屋者下手仍相當踴躍，高雄房屋市調協會理事長吳曜廷12日表示，「找不到有那一場賣不好的」。

吳曜廷指出，高雄今年329檔期推案共計47場，大樓成屋11場、預售23場，大樓案場4,348戶、透天案場395戶，合計推出4,743戶、總銷金額712億元。其中，楠梓區推案量最多，達921戶，單一個案推案王是興富發（2542）「巴黎河左岸」，有654戶，總銷達100億元。

吳曜廷說，今年高雄房市還是受惠台積電（2330）議題的餘威，每一場都賣得不錯，「找不到有哪一場賣不好的」，上周的成交戶數就有245戶，尤其是北高的楠梓、橋頭，吸引「非本地」的置產客掃貨，市調估計楠梓橋頭這兩區的買方，高雄本地客和非本地客的比例為3：7，強大的買方需求帶動單價，成交已站穩3字頭。