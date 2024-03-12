台灣大秀MyCharge推動電動車與充電樁普及 加速淨零

台灣大哥大（3045）12日參加「智慧城市展」展前記者會，搶先曝光電信業唯一結合科技電信，運用大數據分析，提供一站式充電營運服務的「MyCharge」，限時提供客戶免費建置充電樁，從分析、建置到營運，一站式給予專業協助。

「2024智慧城市展」將於3月19日至22日登場，台灣大以「從行動到移動 打開智慧生活新動能」為主題，展出「智慧交通」、「車聯網新世代」、「智慧家庭」及「5G智慧古蹟」四大領域應用。

台灣大指出，3月19日正式開展後，將展出22kW能源輸出之充電樁，充電速度快，為市場主流7kW的3倍，加速台灣交通載具電動化普及。台灣大在「智慧城市展」也將同步展出一站式車聯網解決方案、首個結合5G專網技術應用服務的智慧古蹟，以及展示聲控音箱輕鬆啟動多元家電的智慧家庭等，歡迎民眾前往體驗，迎接零碳永續未來。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，科技發展逐漸從Mobile朝向Mobility，電動車成長快速，至今年1月國內電動車數量累積逾6萬台，行政院國發會淨零排放路徑計畫目標2040年新售汽車全面電動化，然而台灣車樁比約9比1，亦即平均約9台電動車可用1支充電樁，充電基礎設施建置仍有很大成長空間。台灣大呼應全球淨零趨勢，結合電信本業，將減碳從行動擴及至共享移動市場，透過科技電信賦能「MyCharge」充電營運服務，齊聚企業力量，串聯電動車生活網，推動電動車與充電樁普及，提升民眾充電方便性，加速減碳，實現淨零願景。

台灣大企業服務事業商務長吳傳輝指出，面對未來移動關鍵C.A.S.E. （Connectivity聯網化，Automation自動化，Sharing共享化，Electrification電動化）帶來的變革，台灣大攜手5G生態系夥伴，以5G串聯人、車、場域的雲網整合，在「智慧城市展」展出一站式車聯網解決內容，包括透過5G網路優勢，結合雲端資料庫、車用平台，並串接自行研發的物聯網平台，推出AI車隊管理平台及智動系統解決方案，並聯手車用語音AI解決方案提供商，讓AI聯網與數據平台導入歐系車商，加速實現嶄新的車、路智慧化協同局面，開創車聯網新世代。同時，台灣大也將5G專網與AIoT導入古蹟，展演古蹟創新應用科技，實現智慧城市願景。

台灣大強調，憑藉科技電信、大數據分析與千萬級用戶營運經驗，與電動車熱點場域合作，提供電動車充電站營運服務「MyCharge」，從分析、建置到營運一站式服務，至今於飯店、商辦、賣場等，累積建置逾100支充電樁。為提升充電周轉率，台灣大將提供22kW速率充電樁，是市場主流7Kw目的地充電樁的3倍速，用戶可享有更快的充電效率。透過USPACE APP，輕鬆於地圖頁面尋找 MyCharge 充電場站，單一APP即可完成停車及充電預約服務，提供電動車主便捷的使用體驗。另，台灣大預計建設大量Type2規格之目的地充電樁，提供Type2車主更方便直覺的體驗。

為讓「智慧城市展」參觀者更有臨場感，台灣大表示，在展位引入Volvo XC40與Tesla Model 3電動車，並展示22kW充電樁。此外，同步介紹合作夥伴USPACE所提供Tesla租賃服務UDRIVE，以及如何透過USPACE APP預約停車位的IoT智慧地鎖。

台灣大新創服務發展處副總經理王寶慶表示，台灣大與Cerence合作，除了以影片介紹車主體驗AI虛擬助手、AI資料分析，配合感測器、車輛位置等大數據資料，幫助企業客戶開創新商機。另外，台灣大AI車隊管理平台「車隊大管家」服務為企業建立「油耗控管」、「行車路線規劃」及「車輛維護狀態」等報表，有效節省油耗支出、管理車輛動態，台灣大更設計模擬駕駛座，搭配「車隊大管家」，模擬參觀者玩手機、打呵欠、擋住鏡頭，在車機前後鏡頭偵測下將無所遁形。此外，合作夥伴中光電的「場域管理者方案」也同步展出，透過台灣大5G技術，提供能遍及全場域的5G訊號，實現AMR自主移動搬運機器人與智能軟體平台高效率實時串聯，透過3D感測技術精準定位，讓車輛準確有效地完成任務，針對智慧工廠及智慧倉儲應用，協助企業依照需求打造相對應智動系統解決方案。

此外，台灣大是國內首家支援智慧家庭國際新標準「Matter協定」的電信業者，更於去年底推出「OP智慧家庭」套裝，台灣大指出，今年在「智慧家庭」展區也打造客廳場景，只要透過對智慧音箱下「Ok Google」聲控指令，即可啟動智慧家電。為了讓小資族也能輕鬆打造智慧家庭，台灣大宣布推出輕裝修方案，由專人團隊為用戶客製化生活智慧情境，並提供消費者升級智慧家庭的諮詢服務。

台灣大也以5G賦能古蹟，台灣大表示，將松山文創園區打造成台灣第一個世界級古蹟智慧園區，同時也是全台首個室內外5G專網融合技術應用服務場域。會場中將同步展示「古蹟創新應用科技服務」5G智慧多功能機器人，與民眾互動導覽，引導松山文創園區的古蹟內容，提供更流暢的智慧應用服務與實境體驗。