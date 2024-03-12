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中華電以AI結合5G專網 打造5G智慧製造

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。圖／本報系資料照片
中華電信。圖／本報系資料照片

中華電信（2412）近年積極結合5G專網、AI、大數據、雲端等技術，整合智慧解決方案，中華電信表示，將於今年3月19日至22日，參加「2024智慧城市展」以及「2050淨零城市展」，中華電信並於12日在智慧城市大會展前記者會展出「5G智慧製造」服務，提前曝光中華電信協助產業數位轉型的亮眼成果。

中華電信指出，本次智慧城市展台北展區將展出13項參展項目，涵蓋智慧交通、智慧文化、智慧醫療、智慧製造、智慧零售與海外輸出領域的創新成果，邁向數位永續新世代，並將卓越資源拓展至海外，展現台灣的科技優勢。

近年中華電信積極搶攻智慧製造市場，中華電信指出，「5G智慧製造」使用5G專網，涵蓋工廠大範圍網路支援，並結合機械手臂、AI式光學檢測以及AMR自動搬運機器人，打造自動化分檢系統。透過AMR管理服務平台，串接自主移動機器人與工廠既有系統，無需建置軌道即可自主導航，提升整體工廠效率，大幅減少檢貨、出貨的勞動力需求，並透過人機協作的形式，打造更具適應性與資源效率的生產流程，因應愈趨多樣少量的訂單需求。

同時，中華電信指出，藉由視覺辨識系統檢測貨品狀態，以CCD鏡頭收集成品的高畫質畫面，透過5G專網高速率即時將測試狀況回饋至伺服器，經過AI影像辨識分析技術後即可快速找出瑕疵點，成功大幅提升瑕疵檢測準確率降低誤判，減少傳統人工目檢的時間並提升生產效率。

中華電信強調，要成為數位生態系統協創者，針對台灣產業重心之一的製造業，提供「5G智慧製造」服務。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，中華電信利用5G專網為工廠建置涵蓋大範圍的網路支援，串聯廠內設備，提供整合性自動化解決方案，讓客戶一站式採購，降低勞動力需求，提高整體工廠效率與良率，進而提升製造業核心競爭力。

「2024智慧城市展」台北展區展出13項參展項目，並於4樓「2050淨零城市展」發表中華電信ESG成果與技術。同時，中華電信也將參與交通部願景館展區、AI專區及新創主題區，展現中華電信針對智慧城市發展的廣度與深度，攜手實現數位和綠色永續轉型的願景。

5G 中華電信

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