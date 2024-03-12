宏碁陳俊聖看好AI晶片產品線逐步擴大 刺激AI PC銷量

台灣智慧城市產業聯盟會長暨宏碁（2353）董事長陳俊聖12日指出，AI PC現在就是一個爬升的過程，隨著英特爾、超微（AMD）逐步擴大AI相關處理器產品線，加上高通也即將加入，每一波新的刺激都將刺激AI PC的銷量。而商用領域接受度將早於消費性市場，主要是需求較為具體。

「2024智慧城市展 暨 2050淨零城市展」聯合記者會今日登場，陳俊聖以台灣智慧城市產業聯盟會長身分出席，會前接受媒體提問有關AI PC議題。

針對AI PC，陳俊聖表示，AI PC最早具備NPU（神經網路運算單元）的就是超微，超微去年中旬已經有解決方案，而去年底英特爾推出自己的方案，到今年中旬高通也會推出自己的方案，軟體應用方面，Google跟微軟也有了，那接下來就是一波接一波，每一波都是一個新的刺激，將會刺激AI PC的銷量，而每一波宏碁都會跟上。

陳俊聖指出，AI PC早期應用會在商用領域，因為他的需求較具體，至於消費端方面，現在用戶買新電腦，當然希望具有AI功能在裡面。

他說，AI PC現在就是一個爬升的過程，因為現在具有AI處理器的廠商只有英特爾跟超微，而且產品線不多，但隨著這些廠商持續擴大AI相關處理器陣容，加上高通也進來，不只能讓整體產業產品線越來越豐富，運用面也會擴大。