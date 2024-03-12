現觀科獲 O-RAN 聯盟青睞 成指定技術展示夥伴

電信數據分析大廠現觀科（6906）受到5G時代的加持，憑藉其在網路優化領域的強大技術，拿下國內電信業者對系統優化的大單，並於日前參加2024世界行動通訊大會時，獲開放式無線接取網路聯盟（O-RAN Alliance）青睞，被官方指定為「技術展示夥伴」，不僅在 MWC 世界行動通訊大會實體展會中高度曝光，也於 MWC 的虛擬線上展廳，做出最新 CovMo 5G版的演示。

現觀科指出，O-RAN Alliance 於今年的巴塞隆納 MWC 世界行動通訊大會中，一共展示了41個技術項目。而這些展示項目不僅有能提升行動無線網路接取性能的先進技術之外，也包含了改進各 O-RAN 產品之間，互聯互通的相容性的解決方案，更有提昇了 O-RAN 產品安全性，使其兼具防駭功能與高速反應速度的展示。

現觀科表示，O-RAN 相關產品的生態系正持續不斷地更加成熟茁壯中，這是相當令人樂見的情況，而公司也在2024年巴塞隆納 MWC 世界行動通訊大會展示了其基於 AI 人工智慧的智慧型行動網路解決方案，呈現出其於5G-SA地理定位 (Geolocation)、網路切片 (Network Slicing)、波束賦形（Beamforming）、3D垂直整合 KPI 分析 （3D Vertical KPI Analysis）方面的支援以及未來6G技術的願景。

現觀科持續致力於為行動電信營運商提供世界第一流的行動智慧解決方案，透過旗下 CovMo 系統平台在行動通訊數據分析和行動通訊數據整合方面提供最佳的解決方案，也因其具創新性的先進技術，而廣泛受到讚譽，而這次在MWC 展演大會，也受到行動通訊產業專家的高度評價。

現觀科透露，團隊藉由追蹤行動通訊網路內，包含行動網路用戶在內的各個不同維度的數據軌跡，CovMo 系統能提供行動電信營運商便捷的、具全網可視性的網路分析介面，系統平台更可同時支援5G-SA 和 NSA 的不同網路架構的數據處理，為客戶提供橫跨各世代通訊技術的高質量用戶體驗分析。

特別值得一提的是，現觀科更展示了支援「網路切片 （Network Slicing） 」技術於地理定位移動分析方面的用例 （Use Case），此先進技術，將為各專業領域的5G通訊，於提升其網路穩定性至電信等級方面，提供可行的解決方案，而旗下雲端原生O-RAN解決方案，協助電信營運商檢測和緩解其面臨的諸多挑戰，在2023年 MWC 拉斯維加斯展覽中展示 RAN 優化、VIP 客戶關懷、5G NR 佈建等功能，此 O-RAN 解決方案已經證實能在雲端原生環境中展現有效的無縫轉換。

現觀科表示，公司擁有全球領先的行動大數據AI分析技術及應用，協助電信營運商優化行動網路及數據變現，面對互動性更高、虛擬化的 RAN 轉型趨勢。展望未來，現觀科看好未來網路發展湧現的商機，並與6G的O-RAN 生態系進行合作，進行 Pre-6G 的研究發展，此合作研發更是歐盟 6G SANDBOX 計畫的一部分，並已於產品平台中導入 O-RAN 技術標準，持續強化平台的可用性，協助電信營運商快速佈建網路，共同搶攻市場。