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三星 A55、A35新機重裝上陣 售價14,990元起

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

三星電子宣布 Galaxy A55 5G 與 Galaxy A35 5G 兩款新機正式在台上市，落實為消費者打造出色行動體驗的持續承諾。兩款新機不僅配備如 Knox Vault 等強大的資安防護，亦承襲 Galaxy 旗艦機種的創新攝影功能，其絕美顯示螢幕更支援能根據周圍環境調整亮度的 Vision Booster 技術。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文表示：「憑藉 Galaxy A 系列的登場，三星確保全球更廣大的消費者，皆能受益於最新的創新技術。很高興今年我們在 Galaxy A 系列開闢更多的可能性，包括首次在此系列中導入Samsung Knox Vault。能夠為 Galaxy A 系列用戶提供更安全可靠且出眾的行動體驗，我們對此深感自豪。」

Galaxy A55 5G、Galaxy A35 5G 預計2024年3月25日起於台灣三星智慧館、三星商城及指定通路陸續開賣，分別推出雪沙紫、凍檸黃、冰藍莓、蘇打藍4款顏色選擇。容量方面，Galaxy A55 5G 提供8GB+128GB、8GB+256GB版本選擇，建議售價分別為 NT$14,990、NT$ 15,990；Galaxy A35 5G則為6GB+128GB、8GB+128GB，建議售價分別為NT$11,990、NT$12,990。

5G 三星電子

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