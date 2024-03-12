日本將成科科科技最大業務市場！林之晨、陳怡樺幫按讚

音樂串流平台KKBOX所屬公司科科科技（6950）集團（KKCompany）11日舉行上市記者會，董事長王献堂放豪語「未來兩年大幅成長！」，今年日本將超越台灣成最大市場，趨勢科技執行長陳怡樺站台更猛誇「有真功夫」，公司主管也透露產品不僅已上台灣大哥大通路，後續跟富邦集團也有深度合作機會。

科科科技11日上市業績說明會，現場股東冠蓋雲集，大眾集團二代簡民一是KKBOX創辦人也親自出席，台灣大哥大總經理林之晨、中華電信董事長郭水義、趨勢科技執行長陳怡樺也上台致詞。

科科科技承銷價為110元，4月將上市，以增資後股本19億元推算，科科科技市值將從200億元起跳，在同屬於數位雲端類股中市值僅次於LINEPAY暫居第二。

林之晨透露，24年前他就是KKMAN用戶，當時BBS很流行，KKMAN能提供BBS瀏覽器分頁功能，而科科科技的名字由來，就是鄉民開心或裝可愛時的用語「科科」。

林之晨指出，從當年KKMAN一個產品後來發展成一家公司，是一件很開心的事情，故就取了科科科技名字，而更讓他開心是，24年後當年的一個鄉民服務竟然變成一家上市公司。

2023年科科科技以全資收購台灣大哥大子公司「台灣酷樂時代」，台灣大哥大的音樂平台MyMusic在同年底結束營運，台灣酷樂為平台維運商，將MyMusic用戶（官方當時宣布628萬人）以行銷優惠方案導流到KKBOX，使得科科科技2023年B2C音樂串流服務收入預估比2022年成長，終結2020～2022年連三年因國際音樂串流服務競爭而出現的衰退局面。

陳怡樺致詞時則坦言，以科技公司而言，趨勢科技在投資上是被歸類為較自閉類型的，但2023年跟科科科技會面後，很快速地就做出合作跟投資協議，她主要看到兩件事：1.科技力、2.國際化。陳怡樺解釋，很多科技新創都愛說自己是一個平台，但要能以科技架構出讓不同內容都能放上去的平台才是真功夫。

陳怡樺也透露，3月剛與科科科技談成新一個合作專案，跟AI資安有高度關連，期勉跟趨勢科技一樣走向國際。

科科科技目前最大股東是日本KDDI，該公司從2010年投資科科科技後，是股東也是客戶，成為科科科技拓展日本最大利器，王献堂就笑說，拜訪客戶時只要在遞名片時自我介紹是「KDDI關係企業」就能取得對方信賴，由於日本企業有75%習慣外包IT服務，也成為科科科技雲端服務與多媒體服務最大機會。

去年前3季度科科科技業務營收來源中，日本市場占比43%，台灣市場45%，港星馬市場占比12%，而看好日本市場業務爆發力，未來兩年科科科技將投注更多資源在日本市場，目前團隊人數已經逼近50人，約佔科科科技500人快1成占比，王献堂更樂觀預估今年日本市場就將超越台灣成第一大業務來源，且未來兩年帶動公司業績大幅成長。