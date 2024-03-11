imec加入半導體先進製程戰局 首款2奈米製程設計套件

日前舉行的2024年IEEE國際固態電路會議（ISSCC）上，比利時微電子研究中心（imec）推出一款開放式製程設計套件（PDK），該套件配備一套由EUROPRACTICE平台提供的共訓練程式。利用這款套件，將能透過imec開發的2奈米技術來進行虛擬數位設計，包含晶背供電網路。此套件將加裝於EDA工具套件，例如益華電腦（Cadence）和新思科技（Synopsys）推出的產品，為設計路徑探尋（pathfinding）、系統研究及訓練提供獲取先進製程的廣泛途徑。這將能提供產學界用來訓練未來半導體頂尖人才的所需工具，也會協助產業利用有意義的設計路徑探尋（pathfinding），把自家產品過渡到新一代科技。

晶圓廠製程設計套件（PDK）能夠開放晶片設計人員使用一套經過測試與檢驗的元件庫，以實現滿足功能性及可靠性的設計。但通常會在技術達到一定的生產能力時，才會提供給生態系統使用。然而，限制開放和保密協定（NDA）的規定使得技術導入得門檻提高，產學界難以在研發階段獲取先進的製程技術。

imec邏輯晶片副總裁（VP）Julien Ryckaert表示：「我們如果想吸引新一代晶片設計人員的關注，我們必須提前開放基礎設施給他們使用，以利他們培養先進製程的設計能力，搭配的訓練課程也將協助這些設計人員盡快掌握最新技術，並讓他們了解最新的技術破壞（technology disruption），例如奈米片元件和晶背技術。這款用於設計路徑探尋（pathfinding）的製程設計套件（PDK）也將協助企業轉換到採用未來技術節點的設計，並幫助他們防範產品面臨微縮瓶頸。」

此套件包含用於數位設計的必備基礎設施，以一套數位標準單元庫和靜態隨機存取記憶體（SRAM）IP 巨集為基礎。未來，這款製程設計套件（PDK）平台將擴展到更先進的技術節點，例如1.4奈米（A14）。隨附的訓練程式也將於第二季初期展開，除了教授訂閱者2奈米技術的特性，還能提供利用益華電腦和新思科技的EDA軟體來操作數位設計平台的實作訓練。