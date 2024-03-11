聯電股東會紀念品亮相 「咖波永續隨行杯」可愛模樣引熱議
晶圓代工廠聯電（2303）近幾年股東會紀念品走療癒路線，深受小股東們喜愛，繼去年與熱門圖文畫家亞拉一同合作推出「UMC X 咖波聯名限定愛地球碗組」，今年延續同樣風格，送給股東們「UMC X 咖波聯名限定永續隨行杯」，可愛的造型引起網友們熱議。
聯電今年同樣以愛地球理念延續主題，採用竹纖維製成的永續隨行杯，杯子側面有聯電X貓貓蟲咖波的圖案，杯蓋上有一隻吸睛的貓貓蟲咖波，杯身共有三種顏色，模樣相當討人喜愛。
針對貓貓蟲咖波系列為本次紀念品，聯電對此表示，仍希望支持本土創作，呼應永續概念，而股東會預計將在5月30日舉行。
有網友認為，聯電推出的咖波聯名的紀念品真的很吸引人，直說「杯杯好可愛」、「比盤子實用」、「可愛捏 連續兩年都要領」、「去年的碗真的好看又好用」。
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