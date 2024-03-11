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崇越2月營收達37.4億元 歷年同期次高

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
崇越董事長潘重良。圖／崇越提供
崇越董事長潘重良。圖／崇越提供

崇越（5434）今（11）日公布2月合併營收達37.44億元，月減7.5%，達歷史同期次高，年減1.8％；累計前二月營收達77.9億元，年減5.6%。

崇越表示，隨庫存水位漸趨健康，帶動矽晶圓、半導體部品等材料出貨成長，然因逢農曆新年假期，工作天數減少，環保工程業務依完工比例認列影響營收，上月營收相較去年同期小幅年減1.8%。在AI PC、電動車及6G等新興應用驅動下，樂觀看待今年全年營運動能及後市展望。

崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 營收

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