崇越2月營收達37.4億元 歷年同期次高

5G RedCap（Reduced Capability）是5G技術的一種輕量化版本，也被稱作5G輕量化技術或低複雜度NR設備。這種技術對5G進行一定程度的功能裁剪，降低了終端和模組的複雜度、成本、尺寸和功耗等指標，使其能夠適應不同的物聯網需求。

2024-03-11 06:30