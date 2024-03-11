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創控去年每股純益1.55元 擬每股配息0.8元

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
創控科技總經理王禮鵬。圖/聯合報系資料照片
創控科技總經理王禮鵬。圖/聯合報系資料照片

微汙染控制廠創控（6909）公布2023年財報，2023年營收4.07億元，年增3％；稅後純益0.93億元，年減18.92％；每股純益1.55元。

創控表示，即使去年全球半導體產業資本支出下滑，創控的營收仍創歷史新高，但產品組合差異，毛利率微減，且因應客戶需求、強化公司產品多元化，研發費用增加，稅後淨利略低於前年表現。今年全球半導體廠設備支出預期將回升，創控更加深耕半導體製程控管領域，持續擴張半導體業務，此外也積極拓展產品應用的多元性，將成功經驗複製至更多產業以及環境業務，追求公司業績穩定成長。

創控提供監測低濃度AMC（氣體分子污染物）的客製化解決方案，以MiTAP系列產品結合軟硬體開發及平台整合，具有移動性、即時性和高彈性布建的特點，設備效能及偵測能力與標準實驗室具高匹配性，協助管理者做好AMC氣體微污染管理，目前主要產業應用分為半導體製程控管與環境空氣監測兩大領域。其中，半導體製程持續微縮，AMC監控逐漸重要，創控成功導入指標客戶，自2020年營運轉虧為盈之後，公司營收與獲利步入成長軌道。

創控將持續以擴大營運規模為目標，在半導體業務方面，擁有半導體廠房廠務環境、生產設備環境、晶圓載具環境等不同應用客製化監測系統，除了先進製程新應用的拓展，也將產品橫向推廣至海內外成熟半導體廠以及AMC相關污染防治去除設備供應鏈；量測物種也從VOCs有機物種的量測，擴大至AMC酸鹼物種的分析，提升產品技術規格，完善AMC整體監測方案。創控以技術優化與加強客製化能力，深化指標客戶的合作關係，並爭取新客戶，期待可受惠於全球半導體產業設備支出回升。

創控表示，AMC產業處於成長階段，創控持續擴展新客戶與開發新產品應用，強化公司業績成長動能，今年維持穩定成長的目標不變。

創控今日也公告2月營收1482.9萬元，年增14.2％；累計前二月營收2932.7萬元，年增14.4％。董事會同時通過去年度盈餘分配案，依法提列10%法定盈餘公積，每股擬配發現金股利0.8元，配發率57.5％。

半導體 營收

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