AI 伺服器三雄效益成真 網嗨喊：真的有賺、擺脫 BI 陰霾

全球科技市場「算力」需求持續攀升，而美系四大 CSP 業者也相繼調升今年資本支出，並持續強化布局「AI應用」相關市場，也帶動台鏈AI伺服器三雄營運表現明顯回春，並且以代工大廠緯創（3231）表現最佳。據悉，緯創近年持續加大旗下AI（人工智慧）伺服器產品佈局，因此隨著出貨提升，2月營收也達到月增兩成的佳績，並衝上近8月高點。

緯創2月單月合併營收為 810.97 億元，月增20.5 %，年增30.7 %，達到近9個月以來的新高紀錄，合併前2月營收達1,483.97億元，年增約26.8%。外界原本因AI三雄廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）獲三大法人連日倒貨，擔心AI會變BI，不過三檔指標股週五（3/8）除重獲法人大舉買進外，營收表現也明顯回春，不僅一舉擺脫BI陰霾，也讓投資人忍不住大喊「真的有賺！」

緯創近年積極布局發展AI領域，並拿下輝達 AMD、Intel 的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，緯創透露，旗下2月筆電出貨140萬台、月增達10萬台，而桌上型電腦2月共出貨達70萬台，約與上月表現持平，內部透露，2月營收成長原因，除受到「GPU 繪圖處理器伺服器、一般伺服器」2大產品表現良好外，伺服器子公司緯穎（6669）帶來的季底拉貨效應，也是帶動成長幅度顯現的原因之一。

廣達（2382）受惠於產品單價提升，2月單月營收達842.93億元，月增15.6 %，年增1.1 %，「年月雙增」除改寫近2個月以來新高，營收也恢復成長態勢，合併前2月達1572.3億元，雖年減9.3%，不過由於首季為電子業淡季，且2月適逢華人春節假期，上班日減少，但仍繳出單月營收年月雙增，整體表現良好，後續看好。

展望2024年，廣達將持續鎖定AI伺服器、AI PC及車用三大發展主軸，而董事長林百里也強調，除了PC、伺服器、車電等三大業務都要導入AI之外，還要將AI拓展至所有應用，例如AI製造、AI醫療、AI自動駕駛；AI大幅擴張的同時，必須認清此一劇烈變化，要順應強大AI潮流，全面發展AI產品，廣泛應用AI技術。

英業達（2356）也公布2月營收達366.51億元，雖較1月下滑16.9%，不過仍比去年同期增幅逾2.27%，合併今年前2個月營收達807.79億元，年增10.53%，與市場原先預期數值不分上下。內部透露，月減是受大陸市場及亞洲地區放春節假期所致，因沒有上工、無法出貨也導致營收減少，不過相較去年表現，仍繳出年增態勢，至於2月筆電出貨量則達1.3 million，因此內部對實際市況仍保持樂觀看待，預期下月營收表現就可如預期般恢復成長。