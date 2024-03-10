快訊

近9千公斤蘇丹紅辣粉全做沙茶醬 55款賣139家廠商恐流向各大餐廳

王心凌火辣身材露了！收重磅喜訊認被人守護

AI 伺服器三雄效益成真 網嗨喊：真的有賺、擺脫 BI 陰霾

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達。記者吳康瑋／攝影
廣達。記者吳康瑋／攝影

全球科技市場「算力」需求持續攀升，而美系四大 CSP 業者也相繼調升今年資本支出，並持續強化布局「AI應用」相關市場，也帶動台鏈AI伺服器三雄營運表現明顯回春，並且以代工大廠緯創（3231）表現最佳。據悉，緯創近年持續加大旗下AI（人工智慧）伺服器產品佈局，因此隨著出貨提升，2月營收也達到月增兩成的佳績，並衝上近8月高點。

緯創2月單月合併營收為 810.97 億元，月增20.5 %，年增30.7 %，達到近9個月以來的新高紀錄，合併前2月營收達1,483.97億元，年增約26.8%。外界原本因AI三雄廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）獲三大法人連日倒貨，擔心AI會變BI，不過三檔指標股週五（3/8）除重獲法人大舉買進外，營收表現也明顯回春，不僅一舉擺脫BI陰霾，也讓投資人忍不住大喊「真的有賺！」

緯創近年積極布局發展AI領域，並拿下輝達 AMD、Intel 的代工訂單，帶動整體漲勢飆升，緯創透露，旗下2月筆電出貨140萬台、月增達10萬台，而桌上型電腦2月共出貨達70萬台，約與上月表現持平，內部透露，2月營收成長原因，除受到「GPU 繪圖處理器伺服器、一般伺服器」2大產品表現良好外，伺服器子公司緯穎（6669）帶來的季底拉貨效應，也是帶動成長幅度顯現的原因之一。

廣達（2382）受惠於產品單價提升，2月單月營收達842.93億元，月增15.6 %，年增1.1 %，「年月雙增」除改寫近2個月以來新高，營收也恢復成長態勢，合併前2月達1572.3億元，雖年減9.3%，不過由於首季為電子業淡季，且2月適逢華人春節假期，上班日減少，但仍繳出單月營收年月雙增，整體表現良好，後續看好。

展望2024年，廣達將持續鎖定AI伺服器、AI PC及車用三大發展主軸，而董事長林百里也強調，除了PC、伺服器、車電等三大業務都要導入AI之外，還要將AI拓展至所有應用，例如AI製造、AI醫療、AI自動駕駛；AI大幅擴張的同時，必須認清此一劇烈變化，要順應強大AI潮流，全面發展AI產品，廣泛應用AI技術。

英業達（2356）也公布2月營收達366.51億元，雖較1月下滑16.9%，不過仍比去年同期增幅逾2.27%，合併今年前2個月營收達807.79億元，年增10.53%，與市場原先預期數值不分上下。內部透露，月減是受大陸市場及亞洲地區放春節假期所致，因沒有上工、無法出貨也導致營收減少，不過相較去年表現，仍繳出年增態勢，至於2月筆電出貨量則達1.3 million，因此內部對實際市況仍保持樂觀看待，預期下月營收表現就可如預期般恢復成長。

針對首季表現，英業達預估，首季筆電會較去年第4季呈現高個位數下滑，不過伺服器缺料問題如預期中緩解，預估第1季表現則有機會較去年第4季還要上漲一些，現階段公司對第1季的展望，暫時保持保守看待，大概落在持平上季至小幅下修之間。展望未來，內部看好今年在AI算力需求的加持，及IC設計大單挹注兩大利多激勵之下，整體營收表現保持穩健走升看待。

緯創董座林憲銘、總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影
緯創董座林憲銘、總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影
英業達。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

AI 伺服器 營收

延伸閱讀

結婚1年懷龍寶寶？李燕尪嗨喊「快祝福我」 本人鬆口回應

英業達營收／2月366.51億元、淡季月減16.9% 盼2利多助回春

AI伺服器最大產地曝光 三大ODM獨愛「2縣市」全力擴產

緯創新竹營運總部上樑 Q3完工營運衝刺 AI 伺服器商機

相關新聞

面板產能價格獲控制 稼動率上揚可望帶動轉虧為盈

面板廠近期釋出產能稼動率回升訊息，產業分析師認為，電視面板自去年中逐月漲價，但因產能稼動率偏低，面板廠去年仍陷虧損；近來...

Sora恐讓影片創作者失業？專家：強化「這點」免被 AI 取代

美國新創公司 OpenAI 近日公布，旗下最新開發的影片生成式AI模型 Sora，而這個最新推出的人工智慧（AI）模型，...

半導體風雲／日復興半導體採「腳踏兩條船」戰略 台積電為何配合？

所謂日本「腳踏兩條船」是何意？有何根據？先回答這兩個問題，再證明台積電赴日投資設廠的節奏，確實比原訂計畫「加速」，才能探討台積電的策略選擇。 為重回上世紀80年代全球半導體產業的領導地位，早在安倍晉三2012年再任日本首相時，他的得力助手，自民黨重量級眾議員甘利明，就開始規畫可能的成功路徑，2019年底爆發的新冠疫情，造成全球許多產業的「斷鏈」，也讓日本政府更加重視經濟層面造成的國家安全問題。

美將補助台積電逾50億美元

彭博資訊八日引述知情人士報導，台積電因在亞利桑納州建廠，將獲五十億美元以上（台幣約一五八五億元）的獎勵誘因；美國聯邦政府...

AI 手機元年…供應鏈迎復甦 聯發科、大立光等可望受惠

隨著三星、華為、OPPO、vivo等各家手機品牌廠陸續推出具備AI應用的新款旗艦機，2024年幾乎可說是AI手機元年，並...

AI 手機元年 iPhone 擬導入新應用...迎戰列強

各家Android手機品牌廠紛紛推出AI手機產品，蘋果至今尚未發布AI手機產品，外界預估，今年蘋果iPhone 16系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。