英業達5大校徵來了！職缺福利曝光 午晚餐免費吃、最快月底通知

代工大廠英業達（2356）年度五大校園徵才正式起跑！團隊明（10）日將帶著滿滿職缺，實際現身成大校園徵才博覽會，搖旗邀請各方好手加入。據悉，英業達不僅開出相當優渥的薪資條件及員工福利，還派多位集團內部「AI、數位研發」等單位的高級主管親自出馬，於校徵現場實際回答大家有提問，並給予「優先面談」的機會，瞬間成為話題焦點。

有員工受訪透露，在所有福利措施中，自己感覺最實際的就屬每天提供免費的午餐、晚餐，還有最新發布的給予額外員工生日假，以及補班日不用補班等，這幾樣比較特別，也讓自己感覺在公司做得更舒服。至於在業界相當出名的完全彈性工時，則是自己最喜歡的部份，不過要留意自己一天要抓準上下班的八個小時工時，千萬別在時數還沒滿的時候，就提早打卡。

英業達這次校徵將從北到南的走進五間最具代表性的學府，依序包括台大、成大、北科大、中央、台科大等，而這次校徵集中在3月份舉辦，公司最快將於月底前接獲面試通知。

此外，徵才團隊不僅將開出相當優渥的薪資條件，也會帶著多項好康員工福利，以及仟元禮券、蘋果iPhone 15智慧手機等滿滿好禮於現場搖旗招募，只要投遞履歷，就有機會直接帶回家，吸引不少專業人才的駐足。

針對「彈性工程」方面，內部員工說明，規定主要是以所屬部門而定，若員工所屬部門統一決定上午十點上班，該部門內的團隊成員就一起調整為十點上班，也因為公司主要負責業務多為提供代工服務，產線多須以Team為基本單位才能順利運作，因此為讓各個不同業務的進度，都能夠有效且順利的推進，就必須要配合團隊合作，並將每個組內成員的工時保持一致，也就是整組一起早到早走、晚到晚走的概念。

對此，英業達徵才人員透露，所有徵才加入的夥伴，將以兩三個人共組一組，以團隊合作的方式工作，不僅可快速替新加入的夥伴解惑，更能幫助大家快速將工作上手，並且除了這些福利外，大家還能自己調整休假，基本上調休的星期六都不用上班，並且員工還享有「生日假」，若有假修不完也可以照天數算錢給你，相對穩定很多，且固定周休兩天，過年還會發放的SOGO禮券，每人可領7,000元，相當驚人。

據悉，英業達成立於1975年，如今即將度過第50週年，而目前在亞洲、北美及歐洲皆設有營運據點，專注於筆記型電腦、消費性電子與伺服器產品的研發和製造，近年也持續朝車用電子、5G、AI等高科技產品領域邁進。並且團隊佈局領域廣泛，從軟體到硬體、從台灣到全球，致力於提供全方位的產品設計及解決方案服務，而這次徵才將派出多位職場主管現場幫大家指點迷津。