新年檔期加持，智冠2月合併營收月增11%

代工大廠廣達（2382）董事長林百里將於今年4月24日迎來75歲生日。回顧林百里在數年前分享的一段談話，當時剛滿70歲的他直言，原打算在70歲退休、雲遊四海，但因緣際會巧遇「人工智慧（AI）」，這剛好是從小就嚮往的領域，因此決定修改退休計畫、延到十年後（80歲）再退休，並著手推動AI研發，他笑稱，「這也是送給自己的生日禮物」。

2024-03-08 18:22