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新年檔期加持 智冠2月合併營收月增11%

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
智冠科技2月營收月增11 %。智冠董事長暨總經理王俊博。圖／本報系資料找
智冠科技2月營收月增11 %。智冠董事長暨總經理王俊博。圖／本報系資料找

智冠科技（5478）公布113年2月營收5.65億元，月增11 %，2月逢新年檔期整體遊戲活動熱絡、網路廣告投放業績亦同步上揚，加上子公司中華網龍旗下遊戲《吞食天地2：誕生Reborn》2月於STEAM平台推出表現亮眼，推升成長動能。1至2月累計合併營收10.72億元。

3月隨著中華網龍自研手遊《吞食天地 多元宇宙》將啟動全新改版，打通伺服器通道，讓玩家跨宇宙交流，還會推出試打賽與全新套裝，增進多樣化遊戲體驗；《吞食天地M 2.0》除了開放全新的AI對話功能與玩家即時互動，並新增武將倉庫功能提升便利性；《飄流幻境Online》與《女神Online》將於本月舉行白色情人節活動，祭出豐富獎勵與優惠。

旗下子公司遊戲新幹線《天龍八部Online宗師版》下週將推出年度改版，開放主題副本與系統，並同步舉辦多項專屬任務、福利加倍送等豐富活動，旗下多款遊戲也將陸續展開春日應景活動，持續為玩家帶來精采內容。

情人節 營收 網龍

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