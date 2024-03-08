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日月光攜手供應商及友好企業共同打造淨零產業生態系

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光今日舉行「數位永續雙軸轉型論壇」，攜手供應商及友好企業共同打造淨零產業生態系。圖/日月光提供
日月光今日舉行「數位永續雙軸轉型論壇」，攜手供應商及友好企業共同打造淨零產業生態系。圖/日月光提供

日月光投控（3711）旗下日月光半導體半今日舉行「數位永續雙軸轉型論壇」，邀請近80家供應商，包含材料、設備、承攬、廢棄物處理、自動化等友好夥伴，以及高雄廠副總高階主管，共同蒞臨現場探討淨零產業生態系議題。期推動業界積極訂定ESG發展政策，並以數位轉型的關鍵驅動力，攜手上、下游價值鏈與同業夥伴共同議合，發展成綠色供應鏈，打造淨零產業生態系。

行政院環境部政務次長施文真指出，2022年已宣布的台灣2050淨零轉型－四大策略、兩大基礎，及12項關鍵戰略將持續支持、鼓勵創新技術發展，邀集公部門、產業、學界共同發展綠色產業，讓淨零轉型成為台灣發展的新動能。

聯發科技術品質及可靠度處副處長方陽輝，提出聯發科透過「綠色設計」、「節能減碳」及「供應鏈永續管理」三大面向作為淨零行動方針，強調業界須從價值鏈的角度推動，以聯發科技自身為例，針對供應鏈永續管理以三支箭理論，分別從行為準則訂定、管理工具運用、適性分級管理，與供應商共創責任供應鏈，達淨零永續目標。

成創永續總經理陳峙霖，以多年碳管理實務輔導經驗，提出企業除了關注碳管理盤查，更要同步擬定滿足利害開係人需求，以及符合法規要求的完整策略，而數位化的管理就是關鍵的環節，透過數位化碳盤查工具，進行盤查、揭露，降低盤查的行政負擔，提升碳管理資訊揭露效率，以及達成企業碳揭露能力內化，並且進一步解析碳盤查數據，從中發現可能的切入點，進而提高碳盤查的成果和效益。

日月光高雄廠副總經理李政傑則分享日月光數位化融合ESG之雙軸轉型，以智慧化鋪路，邁向低碳與淨零，刻不容緩。日月光投控響應並於各廠區展開淨零行動方案，高雄廠訂定四大執行項目─溫室氣體管理、減碳與抵換、循環經濟、供應鏈管理─並以數位轉型加速布建綠色製程，藉以提升能資源使用效率、源頭管理與循環再利用等行動，強化低碳韌性，致力實踐淨零承諾。

日月光 生態 聯發科

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