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MSI 微星科技獲2項2024德國 iF 設計奬殊榮

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
MSI微星科技獲2項2024德國iF設計奬殊榮。微星／提供
MSI微星科技獲2項2024德國iF設計奬殊榮。微星／提供

2024年德國iF設計獎結果發表！MSI微星（2377）今年再度於遊戲/VR/AR類別獲獎，由MAG 341CQP QD-OLED曲面電競顯示器及MAG CORELIQUID E系列一體式水冷獲此殊榮。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI微星科技非常榮幸能夠獲得全球知名iF設計奬的認可。身為全球電競及AI PC領導品牌，MSI微星科技一直在產品設計投注大量心力。因為我們深信設計能對世界產生正面影響力，我們也會持續帶來最新、最棒的創新！」

搭載量子點技術和新一代OLED面板，MAG 341CQP QD-OLED電競顯示器主打3440x1440 UWQHD超高解析度、0.03ms(GtG)快速反應時間，讓玩家盡享前所未有的流暢畫面。更棒的是，面板ClearMR 9000和DisplayHDRTM TrueBlack獲得VESA認證，確保影像鮮明並減少動態模糊。

透過利用動態設計的量子點技術層，可以創造高達99.3%的DCI-P3色彩空間覆蓋率。MSI OLED Care 2.0解決方案，提供一系列螢幕保護優化機制，降低OLED烙印風險。

MAG CORELIQUID E系列一體式水冷擁有加大的銅底座和更多微通道，足以駕馭市場上最剽悍的CPU，卻不會產生過多噪音。最高270度旋轉幅度水冷頭，可任意調整安裝在主機板上。另外，您還可以透過MSI Center軟體快速調校泵浦、散熱器風扇設定以及ARGB 風扇燈效。MAG CORELIQUID E系列有24公分(E240)和36公分(E360)二種尺寸，顏色也有黑白二色可供玩家選擇。

OLED

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