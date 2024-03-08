研華邊緣運算營收過半、但 Edge AI 僅4%？劉克振這麼說

邊緣運算（Edge Computing）時代來臨，產業電腦龍頭研華（2395）已有一半營收，相當於10億美元（約310億元新台幣）營收來自 Edge Computing，但來自 Edge AI 營收僅4%，但卻是含金量最高的市場，研華跟研揚（6579）都已部署研發重兵，研華董事長劉克振更透露印度跟越南都有意建 AI R&D團隊。

研華大力擁抱軟體及 AI，過去8年積極投入投入 WISE IOT 及 Edge Sync360、AI Fusion 資源，在 AI 硬體平台方面，除 NVIDIA 高階與入門產品，也開發高通、NXP、聯發科（2454）、AMD及英特爾等解決方案，「從單純2*2公分小模組到客戶要直接升級邊緣運算 AI 系統，我們都有 SDK 可以提供。」嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，該部分產品複合成長率36%，毛利率高達46~47%優於研華平均。

但研華全年20億美元營收中，2023年軟體營收僅3600萬美元元，邊緣 AI 營收貢獻僅8000萬美元，占營收比4%，比例都不高。

為何研華大力布局，但 AI 邊緣運算業務成績還不明顯？劉克振表示，4% Edge AI 看似比例低，但其實該數據沒有意義，因為是此分類是以搭載 AI 晶片做分類，但 AI 晶片還不成熟，應用面其實用 X86 晶片也還可以跑 AI，故其實不必特別在意。

不只研華布局邊緣 AI 產品，研揚也看好該市場，2023年併購捷波後，2024年計畫在東莞研發基地組20人團隊開發邊緣 AI 產品，以中國大陸當地 AI 晶片開發對應中國大陸市場產品，該部分只鎖定大陸市場，搭配漳州的S條SMT 產線逐步換新（2024年先以4000萬元更新一條）方式拓展中國大陸邊緣 AI 市場。

研華強化軟體借力印度，靠兩招等待市場成長

「未來軟體無所不在」，工業市場銷售硬體勢必要搭配軟體，劉克振表示，客戶需要 AI，只是目前還沒有辦法做到讓客戶自動選用研華的軟體。

劉克振指出，台灣及研華在做 IT 硬體相當有知名度，客戶也認同買科技硬體選擇台廠，但軟體方面，客戶未必選用，研華的策略是持續堅持投入，其次是選定戰場，也就是工業自動化中專業行業中挑節能或智慧製造、智慧零售場域軟體持續發展，客戶這方面的需求迫切，希望隨買隨能用，有助於研華拓展滲透率。

工業物聯網事業群總經理蔡淑妍表示，目前的軟體解決方案包括 SRP（解決方案服務平台）智慧工廠，以及智慧能源管理都是硬體搭配軟體一起賣，她舉例，目前研華也看到新能源生產的在地化需求，客戶會在海外市場建立電池工廠，相關檢測到 AOI 都是需求，而未來研華還會透過投資併購補足更完整的產品組合，強化在工業自動化產業的地位。

研華目前有200多位軟體人力，劉克振表示，台灣做硬體很強，但水土不太適合軟體產業，雖然台灣也有成功的軟體企業，但研華軟體不可能全都在台灣做，現在除西安有百人團隊外，還有部分台灣人力外，也將借助印度當地軟體資源，甚至考慮到越南建立團隊，讓不同軟體在不同國家做。

劉克振透露，目前也考慮在印度籌劃成立一個軟體公司，管控全球軟體資源。

「我們已經在印度招人，招一些自己的工程師，也有兩三家外包公司，我們比較開放。」劉克振說，為迎接 AI 時代，工業電腦老將研華大力建置 AI 資源，從原本軟體研發人力集中台灣跟中國大陸西安（昆山為硬體研發工程師），但現在未來印度甚至更多國家都將部署 AI 軟體重兵。

「我不敢說印度會變最大，但有想要變大，要成功只能這麼做。」劉克振指出，台灣硬體代工環境成熟，印度就是發展軟體代工產業，當地數千家在做，也很便宜，跟台灣做硬體很便宜一樣的道理。

研華表示，投入軟體是因為 Edge AI 除需有完整邊緣運算硬體，更需有支援軟體環境，供客戶選擇不同 AI 模型時可以支援，甚至若客戶需要 AI 訓練或推論，也能提供開源平台或適合的 SDK 軟體套件。

劉克振表示，研華低量多產品組合的特性，要靠兩策略成長，1.必須透過在客戶端成長，強力發展各細分產業（Sector），透過經營不同市場，透過市場去拉動產品，而不是過去透過開發產品去推業務，因為推比拉要困難，2.要加上軟體，以場景行銷，減少客戶買硬體的使用困難。

工業電腦大廠2023年多半表現平平，今年各大廠都為下一波成長積極布局，研華為加強 Edge AI 布局，已對外揭露集團企業戰略框架包含平台（Platform）、協作（Orchestration）、細分市場（Sector）三層關鍵構面。

白話地說，過去研華投入數以千計產品硬體開發，掌握各利基垂直市場需求，現在期望透過中間開發的軟體平台串接，強化整體軟硬體解決方案力，從硬體跨入系統整合服務，為2030～2032年集團營收50億美元做好準備。