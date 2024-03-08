倚天酷碁電動輔助自行車新品 第2季開始出貨放量

宏碁（2353）集團旗下倚天酷碁-創（2432）搶攻運動商機，於2024台北國際自行車展推出一系列電動輔助自行車與電動滑板車新品，倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，台灣、歐美市場已接獲訂單，新款自行車產品將於第2季開始出貨，加上滑板車持續放量，看好第2季將成智慧移動業務全年單季高峰。

倚天酷碁本次推出的電動輔助自行車與電動滑板車新品，涵蓋越野、都市通勤、親子領域，倚天酷碁相關產品自去年僅1-2個，到今年產品線已擴增至6-7個，鎖定不同需求市場。

鍾逸鈞指出，倚天酷碁今年推出的新款電動輔助自行車已拿到歐美地區、台灣市場訂單，將於第2季開始出貨，雖然自行車產業仍在調整庫存，但倚天酷碁相關業務才剛開始、出貨基期也低，因此全年仍審慎樂觀看待出貨量成長。

目前倚天酷碁智慧移動產品線，涵蓋電動輔助自行車、電動滑板車、酷騎桌等，以滑板車貢獻業績最多，主要市場在歐洲，隨著自行車新品於第2季開始出貨，加上滑板車持續擴大歐洲市場滲透率，倚天酷碁預計第2季將成為智慧移動業務今年單季高峰。

倚天酷碁累計今年前兩個月營收達2.94億元，年增79.3%，增長動能除了PC周邊產品回溫外，智慧移動旗下滑板車也是帶動業績成長主要動能之一；倚天酷碁看好今年首季業績將較去年第4季成長。

鍾逸鈞預期，今年公司營運單季高峰將落在第2或第3季，上半年主要看智慧移動業務，下半年則看電腦周邊事業表現，尤其是AI PC帶來的效益。

今年PC產業回溫，也將帶動倚天酷碁旗下PC周邊業務，倚天酷碁預期今年該業務業績將優於去年。不過，鍾逸鈞表示，PC周邊業務增幅仍要看AI PC市場接受度，若消費者接受度高，將進一步帶動相關周邊產品買氣。