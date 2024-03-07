推新款AI筆電！宏碁喊「不會缺席」 預告新品一波接一波

迎接AI PC新時代，宏碁今天一口氣宣布推出2台、共9款全新的AI筆電，並且預告針對商用市場及一般消費市場，今年相關新品推出將會一波接一波。

宏碁台灣區營運長張世欣今天表示，AI PC是今年電腦市場最重要的主軸，商機才剛要起飛，宏碁絕不會缺席。

宏碁主管舉例，AI應用愈來愈廣，像製作影片要配上字幕，過去得運用特殊工具或軟體才能達成，現在可能輸入幾個指令就能完成，而這背後依賴的是強大的AI算力和技術。目前各種AI應用和功能才正要展開，未來會持續增加，可望帶動AI PC市場同步成長。

宏碁今天推出Swift Go 14和Swift Go 16等2台AI筆電，分別為14吋和16吋機種，各自搭載不同規格配備，總共9個款式，全系列搶市。

從外觀來看，宏碁AI筆電與傳統PC最大不同，在於多了2個按鍵，1個按鍵是Copilot Key，可以一鍵啟動微軟Windows Copilot的AI功能；另1個按鍵則可進入宏碁獨家的Acer Sense應用程式，運用AI技術監控管理電腦效能、電池續航力等。

宏碁AI筆電全系列搭載英特爾最新的Ultra5/7系列處理器，並配備Intel NPU整合AI加速能力，提供強大的處理效能和AI支援技術。

過去2年，由於疫後居家辦公需求減弱，PC市場陷入庫存整理期，不過目前存貨整理已告一段落，加上AI風潮席捲全球，邊緣的AI PC，可以分擔AI伺服器吃重的運算工作，被視為重要趨勢。