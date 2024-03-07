集邦估Enterprise SSD產業 營收成長態勢將延至今年首季

2023年第3季供應商大幅減少產出，使得Enterprise SSD價格有撐，第4季Enterprise SSD價格上漲超過15%；TrendForce表示，受惠於量價齊漲，去年第4季Enterprise SSD產業營收季增47.6%，約23.1億美元

觀察今年第1季，需求方面，伺服器品牌廠訂單動能持續加溫，又以中國大陸客戶採購最積極；供應方面，原廠供應則是受惠庫存下滑，加上為了儘快脫離虧損，推動Enterprise SSD價格翻揚，第1季合約價漲幅超過25%，預估將帶動第1季Enterprise SSD營收季增20%。

2023年第4季成長幅度最高的為SK集團（SK Group），Enterprise SSD領域營收達7.66億美元，季增96.9%。受惠於北美主要客戶備貨需求回升，SK集團全力支援相關產品供應。

三星（Samsung）營收成長幅度居次，季增64.3%，達9.61億美元，隨著減產效益浮現，訂單動能回升帶動價格反彈，進一步帶動營收和出貨大幅成長。

美光（Micron）受惠於第4季Enterprise SSD合約價上漲，營收約2.5億美元，季增6.8%。目前美光積極布局enterprise SSD，隨著PCIe 4.0產品逐漸放量，加上232層產品開始供客戶驗證，製程領先將有助於擴大市占率。

鎧俠（Kioxia）2023年第4季營收為2.17億美元，季增4.3%。其中，PCIe 4.0出貨量漸增，主因為此次價格反彈迅速，市場龍頭供應商在相關零組件供應不及之下，Kioxia因此受惠。

威騰電子（Western Digital）隨著主力產品需求減少的衝擊，第4季營收為1.13億美元，季減23.4%。考量威騰目前PCIe產品驗證客戶較為侷限，未來產品競爭處於較不利的狀況。尤其威騰受限於自製主控晶片的策略考量，研發重心專注於Client SSD產品發展，未來Enterprise SSD產品成長力道將面臨挑戰。