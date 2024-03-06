達發董事會決議 認購九暘電子私募普通股
網通晶片大廠達發（6526）今（6）日赴交易所發布重訊，決定在不超過19.4億元內，參與九暘私募普通股案，預計應募2950萬8000股，每股認購價格不超過65.5元。
達發資深副總經理謝孟翰表示，達發與九暘雙方布局乙太網路晶片市場有很多合作空間，包括九暘已專注並有下一世代規格的供電乙太網 PoE (Power over Ethernet)、工業乙太網用的 BASE 10/100 T1，以及長達 27 年經驗之快速乙太網 FE (Fast Ethernet)，這三個產品線可以增加達發科技於乙太網領域超過五億美金的市場機會，雙方攜手將具備更完整的產品優勢，加速並擴大服務客戶群，並增加九暘營運資金以支持長期發展。
達發表示，該公司於 2017 年起啟動一系列子公司整併與體質調整，至 2023 年毛利率已提升超過 17 個百分點。本次達發以私募案方式參與九暘增資，讓九暘現有股東可持續參與公司發展，若能順利進行成為九暘第一大股東，將依相關法令規定爭取經營機會，對兩家公司將帶來正面綜效。
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