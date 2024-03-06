迎AI及車用晶片商機 京元電啟動銅鑼四廠興建

測試大廠京元電 (2449) 今 (6) 日舉行新春媒體餐敘， 總經理張高薰受訪時表示，目前已感受客戶客戶需求回溫，其中尤以AI人工智慧及高效能（HPC）晶片客戶增幅最為明顯需求，為因應未來半導體景氣復甦，迎接下一波半導體榮景，京元電決定今年底或明年初啟動苗栗銅鑼四廠 新建工程，規畫2025年底或2026年初完工。公司也為此將重啟員工招募，估計今年將招募逾百位新血，同時調薪幅度也會落在同業水準。

張高薰強調，由於需求端消費力道強弱不一，首季預料仍有淡季效應，不過由於主要晶圓廠持續擴增CoWoS先進封裝產能，今年產能估倍增以上，在先進封裝產能逐步開出下，京元電因承接WoS段成品測試 (FT)，訂單也跟著增加，預期相關業務業績也將跟隨趨勢翻倍成長。

至於車用晶片市場，張高薰表示，由於車用晶片供應鏈去年下半年才開始進行庫存調整，預期下半年會陸續回溫。

京元電去受惠客戶需求持穩與業外挹注，帶動去年第4季稅後純益達15.68億元，季增1.91%、年增4.26%，每股純益1.29元，站上近五個季度以來高點，累計全年每股賺4.78元，為歷史次高水準。

張高薰表示，今年營運訂單能見度已看到今年6月，第2季營運將優於第1季，下半年也有機會優於上半年。至於京元電銅鑼四廠的規畫，建廠工期約9 個月至1年，屆時將視客戶需求進行裝機，未來不只為AI客戶布建產能，也會全面布局其他應用，且為因應擴產需求，京元電今年招募員工預計超過百位，也會進行例行性調薪。