達發參與九暘私募 上限19.4億元、將成最大股東

聯發科旗下子公司達發（6526）於6日公布，將參與網通晶片廠九暘的私募案，交易總金額不超過19.4億元。聯發科集團本來就持有九暘約二成股權，未來持股將增至44％，並由達發取代聯發科，成為其最大股東。

達發預計這次應募約2.95萬張，每股認購價格不超過65.5 元、交易總金額不超過19.4億元。此案還需經九暘6月中股東會決議通過才能正式成立。現階段聯發科掌握九暘3席董事，未來可能改由達發選任相關董事席次。

據了解，目前聯發科對九暘持股約19.1％，達發持有0.9％，合計為二成，未來達發對其持股比率將提高到30.7％，聯發科持股比率降至13.3％，合計為44％。

達發表示，這次以私募方式參與九暘增資，讓九暘現有股東可持續參與公司發展，若能順利成為其第一大股東，將依相關法令規定爭取經營機會，對兩家公司將帶來正面綜效。