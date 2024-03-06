祥碩營運報捷 USB4裝置端晶片獲英特爾Thunderbolt認證

高速介面IC業者祥碩（5269）營運報捷，6日公司宣布，USB4裝置端晶片ASM2464PD先前獲得USB協會的USB4認證之後，該晶片與其公板也通過英特爾Thunderbolt 4認證，成為首個取得Thunderbolt 4認證的非英特爾裝置端晶片。

祥碩總經理林哲偉表示，自家裝置端產品ASM2464PD獲英特爾Thunderbolt團隊肯定，也經過第三方測試機構來回測試與驗證，符合最佳化訊號品質與向下兼容的嚴格要求，產品品質更上層樓，看好在雙認證下，成為市場上獨家且獨特的Thunderbolt 4和USB4產品。

英特爾副總裁暨客戶端連接事業部總經理Jason Ziller指出，通過Thunderbolt認證的產品，證明在各項產品應用上有更好的品質及相容性，很高興祥碩認知Thunderbolt計畫所帶來的價值，並願意付出額外心力完成這項認證，期待使用ASM2464PD晶片的產品也能獲得Thunderbolt認證，並盡快問世。

祥碩說明，公司的USB4裝置端產品ASM2464PD已正式進入量產，Thunderbolt 4裝置端產品ASM2464PD效能最高可高於3800MB/s，約是過去USB3.2 Gen2x2的兩倍。

祥碩進一步說，Thunderbolt 4裝置端晶片，透過內建的PCIe Gen4 Packet switch技術，並利用Thunderbolt 4特有的高頻寬功能，讓採用此系列晶片組的客戶，可依市場定位與產品規劃來決定PCIe裝置或NVMe快閃碟的配置。

此外，祥碩該產品設計高度整合周邊元件，最多可達6合1，模組設計簡潔的理念，讓客戶可創造具有價值與差異化的Thunderbolt 4產品線。