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連續七年獲得肯定 鴻海再次入選科睿唯安百大創新機構

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海。 美聯社
鴻海。 美聯社

全球最大的電子製造與服務商鴻海科技集團（2317）宣布，再次入選科睿唯安（Clarivate）最新公布的2024全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators 2024）。本次入選也代表鴻海在智權創新領域，所扮演的全球領導者角色，以及科技研究與創新領域的能力獲得肯定。

鴻海連續第七年入選科睿唯安的全球百大創新機構，今年首度公布百大排名，鴻海名列第27位，在專利智權領域競爭日益激烈之際，能連續獲得肯定，此成果難能可貴。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，「鴻海及旗下子公司在全球共擁有超過 57,700 項專利，這不僅展現我們可為客戶解決難題的強大能力，也證明我們擁有先進技術和製程研發的實力，更是承諾與世界分享創新的實證」。

「在鴻海成立50周年之際，能獲得這項認可，不僅是種肯定也鼓勵我們繼續致力創新，為善而行。鴻海會持續投入『3+3』三大新興產業，包括電動車、數位健康、機器人，以及人工智慧、半導體、新世代通訊等三大關鍵技術的創新研發。目前鴻海在這些領域擁有大量的專利，相關申請也呈現不斷成長的趨勢，預計未來在這些領域的專利創新成長將更加明顯，」鴻海科技集團中央智權林忠億處長表示。

科睿唯安智權總經理Gordon Samson表示：「在創新生態系統中，保持自身競爭優勢，維持在全球創新百強之列是極為困難！組織必須運用紀律以及獎勵方式，來平衡創新與風險。我們這次採用的評斷標準是以全面且動態的方式，計算排名各家公司的創新表現。在科睿唯安內部，我們運用前瞻性思維模式，透過分析創新的品質、效力以及影響力來檢視全球頂尖的創新機構，今年也是我們首次揭露所有機構的排名」。

全球百大創新機構的表現遠遠高於全球所有其他創新者。這些公司和研究機構都持續不斷的投資於創新，工作內容橫跨學術以及產業界，為我們塑造未來的方向。

為了撰寫2024年《全球百大創新機構》報告，科睿唯安智慧財產權與創新研究中心衡量每個創新的品質、效力和影響力。為此，科睿唯安特別將現代分析架構與 Derwent World Patents Index (DWPI) 和 Derwent Patent Citation Index 60 多年的經驗相結合，進一步完善評估流程。

大創 鴻海

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