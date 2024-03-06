ASML大玩生成式AI 展示半導體產業競爭關鍵：微影技術

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）今日釋出最新企業形象短片〈站在巨人的肩膀上，開創未來〉（Standing on the Shoulders of Giants），該影片沒有攝影團隊，而是借助最先進的生成式人工智慧（Generative AI）技術創作而成，有趣的是，AI技術正是靠ASML微影系統，協助實現的強大運算力。

ASML品牌與數位總監托馬斯．馬札諾（Thomas Marzano）表示：「ASML是半導體產業創新的領頭羊，我們無比敬重無數偉大前人的夢想、願景和發明。站在巨人肩上，我們深感謙卑，也視看得更遠為己任。我們將繼續與全球各地的員工以及晶片業夥伴、廠商與客戶攜手努力，致力持續推動科技進展。」

製作團隊用了多達1963個自然語言提示詞，生成7852幅圖像，由九百多台電腦編輯並渲染出雛形影像後，又再經生成式AI處理，才終於完成這部包含 25957格、每格1000MB的精湛作品。其中難度最高的一段場景，呈現了牛頓在旋轉的行星間端詳他的蘋果。團隊重複嘗試了超過20次，生成超過9800 個影格，才製作出最終的迷人影像。

ASML指出，今年成立40周年，致力透過微影技術的創新成為半導體產業發展的一份助力，並與產業夥伴一同推動技術發展。此刻AI創新浪潮席捲各行各業，在醫療、行動、製造等各應用領域釋放潛力，這支影片不僅精彩示範了AI科技如何與人類創意結合，也鮮活演繹 ASML致力的目標：「不斷突破科技的極限，解放人與社會的潛力。」

ASML表示，此企業形象短片致敬了人類的創新精神，以及半導體技術讓世界更好的潛能。ASML與合作夥伴致力於研發更先進的微影技術，推動晶片進化，催生出改變社會的新產品。其中最新的一項就是生成式 AI，它掀起的創新浪潮，為我們生活、工作、休閒的方方面面帶來前所未有的可能。影片製作的各個階段，都運用當今最強悍的AI生成工具，如Midjourney、Runway、Stable Diffusion等。