ASML大玩生成式AI 展示半導體產業競爭關鍵：微影技術

全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾(ASML)今日釋出最新企業形象短片〈站在巨人的肩膀上,開創未來〉(Standing on the Shoulders of Giants),該影片沒有攝影團隊,而是借助最先進的生成式人工智慧(Generative AI)技術創作而成,有趣的是,AI技術正是靠ASML微影系統,協助實現的強大運算力。

ASML品牌與數位總監托馬斯.馬札諾(Thomas Marzano)表示:「ASML是半導體產業創新的領頭羊,我們無比敬重無數偉大前人的夢想、願景和發明。站在巨人肩上,我們深感謙卑,也視看得更遠為己任。我們將繼續與全球各地的員工以及晶片業夥伴、廠商與客戶攜手努力,致力持續推動科技進展。」

製作團隊用了多達1963個自然語言提示詞,生成7852幅圖像,由九百多台電腦編輯並渲染出雛形影像後,又再經生成式AI處理,才終於完成這部包含 25957格、每格1000MB的精湛作品。其中難度最高的一段場景,呈現了牛頓在旋轉的行星間端詳他的蘋果。團隊重複嘗試了超過20次,生成超過9800 個影格,才製作出最終的迷人影像。

ASML指出,今年成立40周年,致力透過微影技術的創新成為半導體產業發展的一份助力,並與產業夥伴一同推動技術發展。此刻AI創新浪潮席捲各行各業,在醫療、行動、製造等各應用領域釋放潛力,這支影片不僅精彩示範了AI科技如何與人類創意結合,也鮮活演繹 ASML致力的目標:「不斷突破科技的極限,解放人與社會的潛力。」

ASML表示,此企業形象短片致敬了人類的創新精神,以及半導體技術讓世界更好的潛能。ASML與合作夥伴致力於研發更先進的微影技術,推動晶片進化,催生出改變社會的新產品。其中最新的一項就是生成式 AI,它掀起的創新浪潮,為我們生活、工作、休閒的方方面面帶來前所未有的可能。影片製作的各個階段,都運用當今最強悍的AI生成工具,如Midjourney、Runway、Stable Diffusion等。