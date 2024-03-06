台積赴德設廠急需人才 台大培訓30名德國學生創國際半導體培育新模式

台大於今（6）日舉辦「半導體人才培育計畫（Semiconductor Talent Incubation Program Taiwan）」始業暨歡迎典禮。此計畫起源為台積電於2023年與德國薩克森邦（Saxony）政府及德勒斯登工業大學共同簽署的「半導體人才培育計劃協議」，在今年與台灣大學正式展開合作，是台積電與薩克森邦政府唯一的合作學校。台大表示，「半導體人才培育計畫」將選送來自德國3所大學、6個國家的30名學生來台接受一學期的學科訓練，於學期結束後前往台積電中科廠區進行實務訓練，並規劃逐年擴大學生招募人數。

台大表示，台大作為首屆唯一合作校，將為臺台開創跨國產官學合作的培育人才新模式。

台大表示，今日歡迎典禮由台大校長陳文章、國際長袁孝維、研發長吳忠幟、重點科技研究學院院長闕志達等行政及學術一級主管，接待德國薩克森邦總理顧問蔡塞爾博士（Dr. Herbert Zeisel）、姊妹校德勒斯登工業大學技術長暨校董事 Ronald Tetzlaff博士、國科會政務副主任委員林敏聰、經濟部投資促進司司長張銘斌、外交部歐洲司副祕書長李秀窈、德國駐臺代表許佑格博士（Dr. Jörg Polster）、台積電人力資源處處長趙恆毅等代表。同時國發會、外貿協會以及文化部等皆有貴賓與會共同見證。

首屆計畫培訓課程由台大電機工程學系、機械工程學系、資訊工程學系及資訊管理學系等8位教授共同擔任計畫導師，針對半導體領域開設8門專業課程，強化國際學生在半導體領域的學術專業知識。除了規劃半導體學術培訓課程之外，台大國際處也在學期間為學生安排職涯培訓工作坊、華語課程、以及在地文化體驗活動，讓學生在臺期間亦能及早培養職場軟實力，豐富台灣人文知識、體驗在地文化，希望在暑假結束後，學生們能帶著專業又紮實的半導體培訓經驗與深刻的在台文化體驗返回德國。

台大校長陳文章表示，近年全球半導體熱潮持續延燒，各國政府與企業皆面臨人才短缺挑戰。台大肩負人才培育重任，除了電資學院、工學院以及管理學院提供完整的訓練外，2024年於國際學院新設的全英語「國際半導體學士學位學程」，與重點科技學院以IC設計為主的半導體三大學程，皆為臺灣孵育半導體國際人才。

台大已有豐富的半導體跨國人才培育經驗，如2023年即與外交部合作，舉辦「台歐半導體人才培育-短期培訓計畫」，為來自立陶宛、捷克、斯洛伐克、波蘭及義大利等5國的39位優秀學生及社會新鮮人，特別規畫2週的半導體密集式課程。臺大未來將持續豐富與台積電的產學合作，並與德國建立長期的科技學術與人才培育交流，也期待將此次開創的跨國產官學合作人才培育模式，擴展到更多元的領域。