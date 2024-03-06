弘塑股價創下歷史新高 加入「千金俱樂部」長線動能可期
台股今（6）日開低走高、由黑翻紅，盤中閃現「17檔千金股」，弘塑（3131）、健策（3653）脫離「九百元俱樂部」最高價紛紛站上千元，其中弘塑股價更創下歷史新高，最高達1,075元，多頭動能持續走強。
法人分析，由於台積電（2330）CoWoS 產能將從2022年的7至8萬片，提升至2023年的14至15萬片，預估2024年台積電 CoWoS 最大年產能預估為30萬片，而2025年則有望達45萬片，CoWoS 需求成長性備受期待。
因此，法人維持 CoWoS 相關濕製程設備的需求，未來三年年複合增長率將可望高達20%-25%。依此預估弘塑2025年營收與稅後淨利將分別成長至62.9億元（年營收增長率24.6%）及11.1億元（年營收增長率22%），每股盈餘（EPS）約為38元，未來數年間成長動能看法樂觀。
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