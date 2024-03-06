新北表揚防災績優企業 中華電信、信義房屋獲頒感謝狀

為強化公部門與企業之防災合作交流、結合企業與地方防災工作，新北市府積極推動企業防災工作，鼓勵企業以多元方式參與防災合作、輔導、宣導及演練，提升自主防災能力、融入地方防災體系。為感謝企業熱心參與，新北市府表揚參與企業，由市長侯友宜頒發感謝狀，包括中華電信、信義房屋、台灣松下電器等共32家企業受贈。

新北市政府首創企業防災推動，提升企業與市府的防災韌性，自103年起便積極推動企業防災工作，協助新北市內企業強化自身防災機制與內部安全，同時讓各企業也能運用其資源回饋地方防災工作，平時共同強化彼此防災能量、災時能夠與地方社區互相支援互救。信義房屋秉持「先義後利」精神，以社區好鄰居身份走入社區、關懷居民，與市府推動的防災互助概念不謀而合，自111年起便攜手地方政府簽署防災合作，將社區服務的精神擴大至救災層面。

信義房屋除了於內部舉行消防演練、強化自主防災能力外，對外更實地參與分店所在社區災前復原重建工作坊、防救災技能訓練暨演練籌備會等活動，並且與區公所合作為所在區域里民安排消防講座及實作演練，協助里民增加防災應變知識與CPR、AED等緊急救護技巧，推行區域包括蘆洲、淡水、中和等地，以實際行動與市府共同推動正確防災觀念，並與所在社區攜手成為防災合作夥伴。

信義房屋自本業出發，關注民眾居住安全與品質，陸續推出高氯離子及高放射瑕疵保障、漏水保固、凶宅安心保障、蟲蛀保障等，同時也走入社區，依據社區需求提供服務、一同塑造社區，讓大眾有美好的居住環境，建立起居民對信義房屋的信任。除了既有投入，信義房屋亦積極參與官方所推動之活動，如防災相關，能讓更多民眾重視居家防災議題，一同強化社區防災韌性，建立災害風險管理以在遇災時降低災損、提升災後恢復能力。