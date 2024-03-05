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AMD推出新品 搶佔FPGA市場

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

AMD為擴展FPGA市場，宣布推出專為成本敏感型邊緣應用打造的AMD Spartan UltraScale+產品系列。

AMD推出AMD Spartan UltraScale+ FPGA產品系列，是其成本最佳化FPGA和自行調適系統單晶片（SoC）產品組合的最新成員，標榜為邊緣的各種I/O密集型應用提供成本效益與能源效率，在基於28奈米及以下製程技術的FPGA領域，可帶來業界最高的I/O邏輯單元比率，總功耗較前代產品降低達30%。

AMD自行調適與嵌入式運算事業群全球副總裁Kirk Saban表示，25年來，Spartan FPGA產品系列為人類一些最偉大成就提供動力，從挽救生命的自動除顫器到歐洲核子研究組織（CERN）粒子加速器等。基於經過驗證的16奈米技術，Spartan UltraScale+產品系列的強化安全與功能、通用設計工具以及長久生命週期，將進一步加強領先市場的FPGA產品組合。

AMD 奈米

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