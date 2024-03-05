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廣達傳啟動調薪！連4年替員工加薪、依3評等調4%-7%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）近年積極布局AI伺服器領域，董事長林百里4日現身生策年會被問到出貨狀況，瞬間露出滿臉笑容回「讚！」，而5日則再傳出啟動調薪，據員工透露，調薪幅度及金額每個人都不太一樣，須視底薪、職級、年度考績，以上三項評價來調整，不過看四周同仁調整的比例從4%到7%都有，整體而言算是很不錯了。

據悉，廣達自從2021年起連續每年都替全體員工來調整薪資，而去年底更宣布，依不同職等各自替大家進行加薪，調整的金額雖然每個人都不盡相同，但若以8職等員工為例，其加薪幅度則高達3,000元。而這次則普遍調5%-6%，若以新入職員工的薪資價碼58K來計算，若拿到考績甲，大約可調薪5%左右，也等於可獲2,900元的調薪。

廣達近年面對市場來勢洶洶的通貨膨脹壓力、和急迫的人力缺口，已啟動多項留才措施來應變，而每年的加薪幅度更成為外界關注焦點；而團隊每年固定都會依個人績效、與不同所屬單位進行調薪，若再加上今次的調薪計畫，等於廣達至今已連續四年替同仁進行調薪，坐實代工廠中最「幸福」企業的地位，讓外界羨慕不已。

隨著AI熱潮響破天際，廣達也透過旗下雲達搶進AI應用市場，並且近期有市場傳言指出，廣達作為AI代工領域的龍頭指標，已成功卡位晶片大廠輝達（NVIDIA）高階H200供應鏈，且目前該產線已開案，預計第3季完成後段測試後量產。對此消息，雖然截至目前公司仍未明確證實該消息，但也十足吸引市場目光的關注，整體而言內部對營運前景仍保持樂觀看好。

代工業者受到AI巨浪加持，股價及營運都大獲激勵，當中以廣達、仁寶、緯創、英業達最為強勁，仔細觀察以上公司薪資表現，平均年薪方面又由廣達人均150.1萬元奪冠。不過一般企業員工的薪資水準，需待證交所每年6月1日才會在公開資訊觀測站上正式公布，因此目前外界只能先參考已公開的2022年度「非擔任主管職務之全時員工」的薪資資訊來做比較。

不過有員工透露，過去新人起薪差不多落在52K至58K之間，惟有少部分其學歷較優的同仁，才有可能突破60K的門檻，不過隨著去年底啟動結構調薪後，公司的整體薪資水平也跟著上升，光是碩士新人的起薪，都快逼近60K，就此而言大家薪資的差距實在不可避免有區間存在。不過公司日前也宣布，今 (2024) 年將再次聚焦3A產線（AI PC、AI 伺服器、車電應用）啟動一系列徵才，歡迎專業人才加入。

廣達電腦。記者吳康瑋／攝影
廣達電腦。記者吳康瑋／攝影

AI 廣達 薪資

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