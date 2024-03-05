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智慧運動科技再進化 宇康醫電「aiFitOS」打造個人運動體驗

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
宇康醫電全新產品「aiFitOS」打造個人運動體驗。圖／宇康醫電提供
宇康醫電全新產品「aiFitOS」打造個人運動體驗。圖／宇康醫電提供

中強光電(5371)旗下子公司–宇康醫電挾新品「aiFitOS」重磅回歸「2024 TaiSPO台灣國際運動及健身展」，為運動科技領域帶來嶄新突破。此次參展將呼應展會主題「活力健聚落」、「戶外樂生活」和「動競新次元」，展現運動健身產業的多元社群及豐富戶外生活，並探索以科技驅動運動生態圈演化的無限可能性。

aiFitOS是一款智能控制軟體系統，可支援跑步機、健身車/飛輪車、橢圓機、樓梯機和划船器等各類型運動設備，於器材開發時嵌入整合，讓傳統儀表板升級為互動顯示器，不僅能記錄運動數據，更融合運動、遊戲、娛樂和社群互動服務，完美解決傳統畫面造成使用者體驗不足的痛點。此外，aiFitOS能為運動帶來更多樂趣和多樣性，使運動不再是孤獨單調且重複的苦差事，使用者在運動過程中也能享受科技帶來的樂趣，無論是跟隨虛擬教練的指導，還是和全球運動愛好者一同挑戰，讓運動生活變得更加豐富多彩。

aiFitOS的加持，讓每一次運動都變得非凡，它不僅是一個作業系統，更像是專屬運動指導員，憑藉著最先進的人工智能技術，賦予有氧運動設備智慧。無論使用跑步機或橢圓機，aiFitOS都能準確地控制和調整運動強度，使每次流出的汗水都更有價值。此外，aiFitOS還能根據使用者的運動數據和個人目標智能調整訓練計劃，幫助使用者完成減脂、增肌、提高心肺功能等目標，實現「智慧運動，個人化訓練」理念。

運動設備搭配螢幕已成為一種趨勢，而aiFitOS則以智慧作業系統，為運動愛好者帶來更智能化的運動體驗。宇康醫電誠摯邀請各界人士於2024年3月6日至3月9日蒞臨台北南港展覽2館（攤位Q1231）參觀「2024 TaiSPO台灣國際運動及健身展」，搶先體驗運動科技未來。

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