中磊去年EPS 9.17元 創歷史新高
網通廠中磊今（5）日召開法說會，由董事長王煒、總經理林斌親自主持，中磊去年合併營收625.8億元，受惠於產品策略得宜，全年毛利率達16.4%，為近5年最佳，累計全年營業利益31.1億元，年增率達28.8%，歸屬母公司稅後淨利為23.9億元，較去年大幅成長24.3%，每股獲利（EPS）9.17元，公司全年稅後淨利、EPS皆創歷史新高紀錄。
在單季營運部分，中磊2023年第四季營收為156.3億元，單季毛利率19.5%，單季營業利益8.9億元，較去年同期成長12.6 %；歸屬母公司稅後淨利為7億元，年增達13.9%，第四季每股稅後獲利（EPS）2.68元。單季獲利及EPS皆創歷史新高紀錄。
中磊表示，寬頻網路已為數位經濟重要基礎建設，全球網通產業迎向競速新紀元，帶動網路基礎建設升級，市場需求強勁。
中磊深耕電信寬頻領域，投入關鍵技術研發，積極發表新世代寬頻產品，包括高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0產品、WiFi 7無線裝置、5G FWA固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，即時回應市場需求，效益持續彰顯。
展望2024年，中磊表達樂觀態度，因應國際局勢及供應鏈變化，中磊發揮全球布局優勢，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國等五大基地，提供全球客戶近地製造服務，有效擴大電信直銷業務，營運成長可期。
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