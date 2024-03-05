快訊

本土麻疹群聚擴大...羅一鈞籲民眾勿搶打疫苗 點名「這3縣市」需要戒備

高雄道路驚見「康丁斯基」抽象符號 交通局這樣解釋

IG放送「5大更新」快來玩！訊息15分內編輯、跟曖昧的人聊天更方便

量價齊揚 去年第4季DRAM產業營收季增近三成

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

據TrendForce研究顯示，受惠於備貨動能回溫，及三大原廠控產效益顯現，主流產品的合約價格走揚，帶動2023年第4季全球DRAM產業營收174.6億美元，季增29.6%。目前觀察2024年第1季DRAM市場趨勢，原廠目標仍為改善獲利，漲價意圖強烈，促使DRAM合約價季漲幅近兩成，但出貨位元則面臨傳統淡季而略為衰退。

第4季營收方面，三大原廠的成長幅度以三星（Samsung）最高，營收達79.5億美元，季增幅度逾五成，主要受惠於1alpha nm DDR5出貨拉升，使得Server DRAM的出貨位元季增超過60%。

SK海力士（SK hynix），雖然出貨位元季增僅1~3%，然持續受惠於HBM、DDR5的價格優勢，以來自於高容量Server DRAM模組的獲利，平均銷售單價季增17~19%，第4季營收達55.6億美元，季增20.2%。

美光（Micron）量價齊揚，出貨位元及平均銷售單價均季增4~6%，DDR5與HBM比重相對低，營收成長幅度較為和緩，第4季營收達33.5億美元，季增8.9%。

產能規劃方面，三星去年第4季大幅減產後，在庫存壓力改善後，今年第1季投片開始回升，稼動率約為80%。下半年旺季，需求預期將較上半年明顯增溫，產能會持續拉高至第4季。

SK海力士則積極擴張HBM產能，投片量緩步增加，隨著HBM3e量產後，相關先進製程投片持續上升。

美光投片量有回溫趨勢，後續將積極增加其先進製程1beta nm比重，用於生產HBM、DDR5與LPDDR5(X)產品，因先進製程的設備增加，屆時產能將較為收斂。

台廠方面，南亞科（2408）（Nanya）量價齊揚，其中Consumer DRAM終端銷售動能回升較緩，主要來自價格回升所帶動的備貨動能，第4季營收季增12.1%，達2.74億美元。

華邦（2344）（Winbond）因KH廠新增產能開出，銷售目標以去化庫存、擴大客戶群為主，並未調漲合約價格，出貨表現積極，帶動第4季營收季增19.5%，約1.33億美元。

力積電（PSMC）受惠於現貨、合約價格陸續上漲，客戶端的備貨力道提升，加上出貨基期低，第4季DRAM營收成長高達110%，達3,900萬美元，若加計代工，合計營收則季增11.6%。

DRAM SK海力士 營收

延伸閱讀

NAND 全球二哥釋單 力成將受惠

力積電：插旗印度只收技轉金 開創海外授權新模式

美股早盤普遍走軟 台積電ADR逆勢大漲5%

記憶體產業台廠供應鏈商機 華邦電 DRAM 業務發展成亮點

相關新聞

台積電是黑船2.0翻轉日本失落30年？陳冲：勿讓一個人的武林孤芳自賞

台積電（2330）日本廠在熊本風光開幕，「經濟學人」以日本廠較美國廠擁有 more luck（更多的幸運）為題，不足一頁...

LG：OLED需求升、成本降 將成2024年市場主流

作為面板主要供應商，LG預測，隨著需求上升、成本下降，更多消費者願意嘗試購入OLED，OLED將成為市場主流。LG率先祭...

量價齊揚 去年第4季DRAM產業營收季增近三成

據TrendForce研究顯示，受惠於備貨動能回溫，及三大原廠控產效益顯現，主流產品的合約價格走揚，帶動2023年第4季...

CTOne攜手禾薪科技打造三立電視台 5G智慧展演應用

趨勢科技旗下5G資安子公司CTOne（訊勢科技）與合作夥伴Saviah禾薪科技在MWC 2024上，推出為台灣三立電視台...

AI伺服器之後 戴爾搶攻商用AI PC市場

戴爾（Dell ）集團受惠AI伺服器強勁需求，釋出強勁的營運展望，帶動近期股價在美股大漲，除了伺服器外，戴爾今年也全力搶...

半導體設備商天虹自製ALD PVD設備傳捷報 今年營收占比逾五成

由半導體零組件轉進自製設備的天虹（6937）在半導體前段及後段製程設備傳捷報，近期受惠大陸擴展半導體及台灣擴大晶圓代工和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。