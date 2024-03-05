量價齊揚 去年第4季DRAM產業營收季增近三成

據TrendForce研究顯示，受惠於備貨動能回溫，及三大原廠控產效益顯現，主流產品的合約價格走揚，帶動2023年第4季全球DRAM產業營收174.6億美元，季增29.6%。目前觀察2024年第1季DRAM市場趨勢，原廠目標仍為改善獲利，漲價意圖強烈，促使DRAM合約價季漲幅近兩成，但出貨位元則面臨傳統淡季而略為衰退。

第4季營收方面，三大原廠的成長幅度以三星（Samsung）最高，營收達79.5億美元，季增幅度逾五成，主要受惠於1alpha nm DDR5出貨拉升，使得Server DRAM的出貨位元季增超過60%。

SK海力士（SK hynix），雖然出貨位元季增僅1~3%，然持續受惠於HBM、DDR5的價格優勢，以來自於高容量Server DRAM模組的獲利，平均銷售單價季增17~19%，第4季營收達55.6億美元，季增20.2%。

美光（Micron）量價齊揚，出貨位元及平均銷售單價均季增4~6%，DDR5與HBM比重相對低，營收成長幅度較為和緩，第4季營收達33.5億美元，季增8.9%。

產能規劃方面，三星去年第4季大幅減產後，在庫存壓力改善後，今年第1季投片開始回升，稼動率約為80%。下半年旺季，需求預期將較上半年明顯增溫，產能會持續拉高至第4季。

SK海力士則積極擴張HBM產能，投片量緩步增加，隨著HBM3e量產後，相關先進製程投片持續上升。

美光投片量有回溫趨勢，後續將積極增加其先進製程1beta nm比重，用於生產HBM、DDR5與LPDDR5(X)產品，因先進製程的設備增加，屆時產能將較為收斂。

台廠方面，南亞科（2408）（Nanya）量價齊揚，其中Consumer DRAM終端銷售動能回升較緩，主要來自價格回升所帶動的備貨動能，第4季營收季增12.1%，達2.74億美元。

華邦（2344）（Winbond）因KH廠新增產能開出，銷售目標以去化庫存、擴大客戶群為主，並未調漲合約價格，出貨表現積極，帶動第4季營收季增19.5%，約1.33億美元。

力積電（PSMC）受惠於現貨、合約價格陸續上漲，客戶端的備貨力道提升，加上出貨基期低，第4季DRAM營收成長高達110%，達3,900萬美元，若加計代工，合計營收則季增11.6%。