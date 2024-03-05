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台積高雄廠變更2奈米 環差初審通過

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄報導

台積電高雄廠轉進2奈米先進製程，用電增9%、用水增30%，「楠梓產業園區設置計畫環境影響差異分析報告」昨初審通過，最快月底排入環評大會。民代及環團皆憂心水、電雙缺，排擠其他產業及民生用水。高雄市經發局強調水電供應無虞；台積電則允諾努力達成各界要求，預計2040年100%使用再生能源。

高市經發局指出，台積電高雄廠28奈米成熟製程變更2奈米先進製程，最大用電量增為42萬1273kW，增幅約9%，占高雄總用電量12%，每日平均用水量增為4 .3萬CMD（立方米／每天），增幅約30%，汙水量由2.5萬CMD增加5千CMD，溫室氣體淨排放量為156.77萬，增幅6%，預估量產後用25%再生能源，2030年提升至60%，2040年達100%。

「台積電用電量可能超過高雄6成民生用電。」地球公民基金會專員鄭泰鈞說，新增電量約22座大巨蛋屋頂光電發電量，台積電廠區要增設屋頂光電，更應與鄰里社區合作發展公民電廠，未來10年每年以10%的溫室氣體增量抵換。

議員黃紹庭說，夏天供電吃緊，中央要有配套措施；議員張博洋認為，缺水缺電疑慮，政府要提出說明；議員李眉蓁質疑台積電用水、用電增加，恐排擠效應，影響高雄減碳目標。

昨審查會上，輔英科大環工系教授賴進興認為，營運期間應增加水質及空氣PM10偵測鈷的項目；衍竹大地技師事務所負責人林衍竹則要求溫室氣體抵換措施應有具體說明或承諾；台積電副處長李明利回應，會努力與社區合作發展綠電，生產製程全使用再生水。

台積電 奈米 議員

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