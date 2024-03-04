台積電高雄先進製程環差 第二次初審通過

台積電（2330）高雄廠變更2奈米先進製程，4日召開「楠梓產業園區設置計畫環境影響差異分析報告」第2次初審會議順利通過。

高市經發局強調未來水電供應沒有問題，台積電允諾達成各界要求，預計2040年100％使用綠電。

高市環保局表示，環境影響差異分析報告建議審核修正通過，應於3月22日前提送修正報告，收到報告後最快2周後召開環評大會。

環團要求台積電與民間合作發電，經發局提出水電數據，強調未來水、電沒問題，審查委員要求營運期間增加水質及空氣PM10偵測「鈷」項目；台積電允諾達成各界要求，預計2040年100％使用綠電。

開發單位經發局報告指出，因先進製程複雜度增加、精密度要求提高、晶片生產步驟與潔淨清洗次數增加，因此用水、用電量增加，用水量原為3.3萬CMD、用電量38萬7868kW，變更後用水為4.3萬CMD、用電42萬1273kW。

另外汙水量由2.5萬CMD增加5千CMD，但仍符合原方案的水質納管限制，溫室氣體淨排放量由147.69萬改為156.77萬，增幅6%。經發局強調，再生能源使用進程提前，2030年為60%，2040年為100%。

地球公民基金會專委張泰鈞指出，台積電應提出至少10年、每年10%的溫室氣體增量抵換及期程評估，並與高雄在地鄰里社區合作發展再生能源，帶動高雄綠能與公民電廠發展。

台積電副處長李明利表示，台積電努力與社區合作發展綠電，生產製程100％使用再生水，不排擠民生用水，2040年百分之百使用綠電。

高市經發局長廖泰翔指出，高雄2022年總發電為508億8600萬度，總售電307億3400萬度，售電僅占發電60.4%，總電量一定夠，台電應優先供應高雄。

此外，高雄單日用水量約150萬噸，每日伏流水、再生水、海淡水及備援用水等共226萬噸，另興建楠梓與橋頭2座再生水廠每日約10.5萬噸，可滿足台積電100%再生水的生產需求。