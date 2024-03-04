廣達、英業達大老按讚智慧醫療 個人注資、站台層出不窮

台鏈代工業者積極搶進AI 智慧醫療新藍海，包括英業達（2356）、廣達（2382）等指標企業都不例外。近年已有多家業者從軟體、硬體、保險等實際應用面著手，切進有關供應鏈瘋搶商機，而英業達作為四大代工廠之一，旗下AI研究中心也攜手台北榮總推出智慧傷口分析軟體來布局，至於廣達則將AI技術導入，憑藉強大OEM/ODM研發與製造實力，成功掌握市場商機。

今 (2024) 年生策年會已於生技園區內登場，活動主題定為「迎變．應變．創新局」，而英業達創辦人暨會長葉國一、廣達董事長林百里等多位大佬也特地現身力挺，並邀請到華碩董事長施崇棠、技嘉董事長葉培城帶來一系列精彩的演講，針對智慧醫療發展的情形，林百里也提出「5G智慧醫療領域」的概念，並呼籲藉此機會來解決實際的健康、及醫療問題，為所有人創造一個更健康、更平等、更有智慧的未來。

據悉，英業達創辦人暨集團會長葉國一，也被內部人尊稱為「葉會長」，而他是土生土長的台北人，出生於1941年，現已年滿83歲，在幾位代工廠領頭大佬中，也算是年紀最長的代表，而他近年也積極關心國內醫療技術的發展，並透過個人的身分來投資生技產業，而4日也現身2024生策年會，共同來倡議發展智慧醫療的重要性。

葉國一分享，自己深感「健康不等人」，惟有及早發現、治療，才能真正讓國人能夠安居樂業，若有些病症沒有及早篩檢出來，等到後來發現時恐怕就已回天乏術了，而為避免造成遺憾，科技業應協助生技產業，運用我們本身在AI的實力，讓醫療檢測的流程簡化，他強調「AI+醫療」已成未來趨勢，大幅加速國內醫療效能，還能打造多座「富」國神山。