中華電率5G專網國家隊登陸歐洲 波蘭EXATEL啟用5G ZONE

電信龍頭中華電信（2412）近年積極擴大國際布局，同時攜手台灣ICT產業鏈積極搶進國際市場，中華電信宣布，中華電信與波蘭EXATEL電信攜手，在波蘭EXATEL電信華沙總部正式啟用名為「5G ZONE」的5G智慧服務應用主題專區，內容包含人流分析、人臉辨識及電子圍籬等智慧應用，展現中華電信在5G專網上多元應用的能力。而這次在波蘭EXATEL電信總公司的「5G ZONE」專區的啟動，不僅是對中華電信技術實力肯定，更深化雙方未來合作發展的無限可能，為中華電信拓展歐洲市場立下良好的里程碑。

中華電信表示，繼2023年7月27日與波蘭EXATEL電信簽署新興業務合作備忘錄（MOU）及台波雙方網路介接服務合約後，2024年台灣時間3月1日雙方的合作迎來重大進展。在中華電信總經理林昭陽、波蘭EXATEL電信CEO Nikodem Bończa-Tomaszewski率隊，駐波蘭代表吳尚年大使、波蘭資產部司長Marcin Bania及波蘭格丁尼亞市（Gdynia）副市長Bartosz Bartoszewicz等共同見證下，雙方合作正式落地歐洲市場。

中華電信表示，與波蘭EXATEL雙方在簽署MOU之後，即針對各項新興技術及5G專網應用，展開了各項合作，並快速達成共識。波蘭EXATEL電信代表團於2023年10月24日實地參訪中華電信網路技術分公司的5G ORAN專網應用及成功案例，中華電信團隊也於2024年1月底到波蘭EXATEL電信華沙總部實地場勘，在雙方良好的互信基礎下，短短7個月內，就完成在位於波蘭華沙的「5G ZONE」5G智慧服務應用主題專區，3月1日的啟用典禮為波蘭EXATEL電信首次展示5G專網智慧應用「5G ZONE」專區，未來將以「5G ZONE」專區為基礎推廣至波蘭政府單位、企業客戶等5G發展場域及擴大雙方在5G領域合作。

林昭陽表示，中華電信率先與EXATEL合作，除了5G ORAN專網的基礎網路建設，更深化至「5G專網智慧應用」。其中包括在台灣取得良好成績的人流分析、人臉辨識及電子圍籬等智慧交通、智慧安防的應用，這些5G的應用技術將可以為雙方帶來多項新興業務的深度合作。波蘭是一個充滿潛力的市場，我們相信這次合作將為波蘭的5G發展帶來全新的動能。

中華電信指出，此次在波蘭「5G ZONE」5G智慧服務應用主題專區的啟用儀式上，雙方更就在波蘭建置5G ORAN專網案場，及擴大雙方在5G領域合作上達成共識。

中華電信執行副總簡志誠表示，5G應用專區的成立是中華電信與波蘭EXATEL電信深化合作很重要的一步，充分發揮中華電信在5G專網領域卓越技術和豐富經驗。中華電信將積極攜手台灣5G專網與智慧應用等產業國家隊，共同進軍歐洲市場，為成為國際標竿企業全力以赴。

日前中華電信已宣布，與波蘭電信EXATEL合作5G專網，即是攜手和碩、仁寶，以其5G O-RAN產品結合本公司5G專網及AI解決方案。

EXATEL擁有完整的光纖網路布建，是波蘭最大的固網通信公司，提供波蘭大型企業及政府機構在歐洲最高水準的電信服務。主要業務涵蓋固定網路服務、數據傳輸、光纖線路租賃、網際網路服務、語音服務及主機託管和數據中心等。