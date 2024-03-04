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2024年全球半導體營收 有望突破6000億美元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

2023年全球半導體市場遭遇逆風，面對地緣政治及總體經濟等多重不確定因素，DIGITIMES分析師陳澤嘉、廖明萱預估2023年全球IC設計加IDM產業營收將達5,230億美元，較2022年減少8.9%。展望2024年，在AI應用晶片與記憶體需求助攻下，預估全球半導體營收將突破6,000億美元，增幅達17%，重返成長軌道。

從全球半導體產業佔比來看，陳澤嘉、廖明萱預估，2023年美國占比達全球近6成，為最大占比；緊隨其後的是南韓(12%)，其在2024年將受惠於記憶體市場回溫，產業占比將回升至16%；歐洲及其他地區(11%)、台灣(7%)、日本(6%)及中國大陸(4%)在全球半導體產業占比則可能持平或略微下降。

2023年AI應用成為半導體市場的支撐亮點。NVIDIA(輝達)的營收受惠於AI伺服器出貨的大幅增加，帶動了對高階GPU的強勁需求，成功擠下長期居於龍頭位置的英特爾(Intel)。AI應用需求持續蓬勃帶動下，NVIDIA有望蟬聯全球半導體業營收之首。

展望2024年，除AI應用將持續帶旺相關晶片需求外，手機、筆記型電腦/個人電腦、伺服器等科技產品出貨量也將回升，為相關晶片及記憶體市場的回溫提供動能，為全球半導體產業注入活水。2024年半導體市場雖充滿多項正面因素，但仍須密切關注通膨、地緣政治、多國大選選情、總體經濟等潛在的干擾變數。

AI 半導體

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