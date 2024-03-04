2024年1月全球半導體並購事件超200起 同比翻倍

集微網消息，過去幾年裡，全球半導體產業經歷了一段漫長的下行周期。儘管半導體市場表現低迷，但作為長周期內極具成長性的賽道，半導體行業的投資熱情並未消失，半導體企業間的併購也從未停止。集微網搜集整理全球半導體行業併購事件，分析半導體行業並購趨勢，發佈《全球半導體並購報告（1月刊）》。

據集微諮詢統計，2024年1月，全球共發生超218起半導體企業併購事件（包括傳聞和撤回），環比增加11起（5.3%），同比增加115起（111.7%）。近十二個月並購事件數量逐步增長。

按所處國家或地區劃分，中國大陸有71起，為數最多，日韓地區28起，中國台灣10起，亞洲其他地區共30起，美國29起，歐洲地區32起，其他地區有18起。

按所處交易階段劃分，宣佈階段46起，完成階段85起，假設完成階段49起，待定階段17起，傳聞階段16起，撤回了5起。

2024年1月，有123起併購事件披露了交易金額，總額超284億美元，平均交易金額2.31億美元。其中，超過10億美元的有4起，1~10億美元有15起，千萬~1億美元有50起，低於千萬美元的有54起。近十二個月平均交易金額2.16億美元(中位數)。