黃崇仁：銜總統命協助印度塔塔集團蓋晶圓廠 12日動土

力積電上周宣布將與印度塔塔集團（Tata Sons）旗下子公司Tata Electronics合作，打造印度第一座12吋晶圓廠。力積電董事長黃崇仁今日在力積電與媒體春酒受訪時表示，塔塔集團決定在印度興建印度首度晶圓，已獲政府70%補助，印度曾力邀國內各大晶圓廠協助，最後他答應蔡英文總統交付任務，銜命協助該集團設廠，這項合作案在今年2月6日雙方敲定後，已決定在本月12日正式動土，印度總理莫迪將親自主持動土典禮，他也會親自前往。

黃崇仁表示，印度政府展現自主掌握自己生產半導體晶片的決心，因此除了塔塔集團與力積電的晶圓廠投資案外，還包括美國投資記憶體及半導體後段封裝三件投資案，其中塔塔集團的晶圓投資項目這項合作案投資規模達152億美元的，未來可望在當地創造超過2萬個工作機會，為印度躋身晶片製造大國樹立里程碑。

黃崇仁強調，印度市場和中國有很大的不同，未來印度核准的項目，將不會在未來突然出現新競爭加入戰局，但印度目前欠缺周邊基礎設施及完整半導體供應鏈規畫 ，力積電與塔塔集團的合作案，可為台廠前進印度預先舖路。

根據外電報導總理莫迪的內閣核准塔塔110億美元的建廠提案，每月可望生產5萬片晶圓；塔塔集團另行提案達30多億美元的晶片組裝提案也獲核准。另外，印度當局也批准日本瑞薩半導體與Murugappa集團旗下CG電力和工業解決方案公司的封裝廠提案。

黃崇仁強調，雙方將合作推動建廠計畫。以40奈米以上成熟製程、月產5萬片晶圓，在多雷拉12吋晶圓廠中生產電源管理IC、面板驅動IC，以及微控制器、高速運算邏輯晶片等，進軍車用、運算與資料存儲、無線通訊及人工智慧等終端應用市場。

黃崇仁進一步指出，力積電因應地緣政治變化，已進行重大轉型，成立製造IP移轉部門，未來將啟動三個國家協助設立晶圓廠的計畫，除了已宣布的日本和近期的印度外，還有幾個國家正在洽商，日本將會以技術入股，印度則僅是協助建廠、員工訓練，並不會參與經營。由於海外建廠成本仍高，即使這些國家陸續興建晶圓廠，並不會影響台灣晶圓廠在全球最具競爭力的地位。