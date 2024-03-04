快訊

中職／PS網羅兩位南韓美女 峮峮第一時刻追蹤新成員

大咖歌后竟爆出「女兒與媽先後交往同一男」 舊愛變繼父

有房就不怕沒錢養老？一實例看如何不落入窮得只剩房子的窘境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃崇仁：銜總統命協助印度塔塔集團蓋晶圓廠 12日動土

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
力積電董事長黃崇仁今日透露是銜蔡英文總統交付，協助印度塔塔集團蓋晶圓廠，此合作案訂本月12月動土。記者簡永祥/攝影
力積電董事長黃崇仁今日透露是銜蔡英文總統交付，協助印度塔塔集團蓋晶圓廠，此合作案訂本月12月動土。記者簡永祥/攝影

力積電上周宣布將與印度塔塔集團（Tata Sons）旗下子公司Tata Electronics合作，打造印度第一座12吋晶圓廠。力積電董事長黃崇仁今日在力積電與媒體春酒受訪時表示，塔塔集團決定在印度興建印度首度晶圓，已獲政府70%補助，印度曾力邀國內各大晶圓廠協助，最後他答應蔡英文總統交付任務，銜命協助該集團設廠，這項合作案在今年2月6日雙方敲定後，已決定在本月12日正式動土，印度總理莫迪將親自主持動土典禮，他也會親自前往。

黃崇仁表示，印度政府展現自主掌握自己生產半導體晶片的決心，因此除了塔塔集團與力積電的晶圓廠投資案外，還包括美國投資記憶體及半導體後段封裝三件投資案，其中塔塔集團的晶圓投資項目這項合作案投資規模達152億美元的，未來可望在當地創造超過2萬個工作機會，為印度躋身晶片製造大國樹立里程碑。

黃崇仁強調，印度市場和中國有很大的不同，未來印度核准的項目，將不會在未來突然出現新競爭加入戰局，但印度目前欠缺周邊基礎設施及完整半導體供應鏈規畫 ，力積電與塔塔集團的合作案，可為台廠前進印度預先舖路。

根據外電報導總理莫迪的內閣核准塔塔110億美元的建廠提案，每月可望生產5萬片晶圓；塔塔集團另行提案達30多億美元的晶片組裝提案也獲核准。另外，印度當局也批准日本瑞薩半導體與Murugappa集團旗下CG電力和工業解決方案公司的封裝廠提案。

黃崇仁強調，雙方將合作推動建廠計畫。以40奈米以上成熟製程、月產5萬片晶圓，在多雷拉12吋晶圓廠中生產電源管理IC、面板驅動IC，以及微控制器、高速運算邏輯晶片等，進軍車用、運算與資料存儲、無線通訊及人工智慧等終端應用市場。

黃崇仁進一步指出，力積電因應地緣政治變化，已進行重大轉型，成立製造IP移轉部門，未來將啟動三個國家協助設立晶圓廠的計畫，除了已宣布的日本和近期的印度外，還有幾個國家正在洽商，日本將會以技術入股，印度則僅是協助建廠、員工訓練，並不會參與經營。由於海外建廠成本仍高，即使這些國家陸續興建晶圓廠，並不會影響台灣晶圓廠在全球最具競爭力的地位。

力積 印度 晶圓廠

延伸閱讀

富蘭克林證券投顧：新興市場成長動能具韌性 亞洲將為主要動力來源

「重機網美」赴印度旅行遭7人輪姦 上傳影片傷勢曝光

印度塔塔攜力積電蓋晶圓廠 打造當地第一座12吋廠

塔塔強勢進軍！印度核准150億美元晶片投資案 拚躋身半導體大國

相關新聞

AI 伺服器業績亮眼！ 廣達林百里笑稱「一直出貨很忙」

2024生策年會於今（4）日正式登場，電子代工大廠廣達（2382）董事長林百里以生策會副會長的身份現身出席，面對媒體詢問...

施崇棠：未來醫療照護以AI為核心 最終虛實整合

電腦品牌廠華碩董事長施崇棠今天出席2024生策年會表示，未來的醫療照護服務需要仰賴以人工智慧（AI）為核心的全新數位技術...

廣達林百里稱讚施崇棠是台灣之光 「很羨慕有品牌的公司」

代工廠廣達與人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）合作密切，廣達董事長林百里今天指出，過去一年出現新形式的AI科技...

與施崇棠為老同學！林百里坦言「這件事」自己都做不到

2024生策年會今（4）日正式登場，除了總統蔡英文、生策會長翁啟惠親自出席外，主辦單位還邀請到華碩（2357）創辦人施崇...

黃崇仁：銜總統命協助印度塔塔集團蓋晶圓廠 12日動土

力積電上周宣布將與印度塔塔集團（Tata Sons）旗下子公司Tata Electronics合作，打造印度第一座12吋...

AI 晶片及記憶體需求熱 今年全球半導體營收估成長17%

2023年全球半導體市場遭遇逆風，面對地緣政治及總體經濟等多重不確定因素，DIGITIMES 研究中心分析師陳澤嘉、廖明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。