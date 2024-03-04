Whoscall 調查詐騙來電 換這幾種點數或繳費多是騙

信任科技服務商Gogolook（走著瞧）旗下個人數位防詐APP Whoscall發布《2023 Whoscall年度報告》，分析亞洲各地通訊詐騙情勢，並結合內政部刑事局第一手數據與觀點，盤點出台灣民眾在電話、簡訊與連結等場景中，面臨的最新詐騙威脅。

Whoscall在2023年為全球用戶辨識47億次的陌生電話與簡訊，包含6,641萬通疑似詐騙電話與2.7億封疑似詐騙簡訊。詐騙情勢在2021年疫情的推波助燃下創高，但整體數量已連兩年下降。檢視亞洲各地的詐騙情勢，香港在啟動電話實名制後，仍抵擋不住詐騙電話與簡訊量皆翻倍增長。台灣投資詐騙稍稍趨緩後，詐騙電話或簡訊也要前年下降，減少近三成幅度大於其他地區；馬來西亞與日本則皆呈現詐騙電話下降，但簡訊反向上升的樣態轉移。

國家通訊傳播委員會（NCC）去年聯合電信業者加大力道攔阻境外詐騙電話，自5月起封鎖所有「+886 0至8」開頭的號碼撥入台灣。在取得初步成效後，NCC再針對「+886 9」開頭的境外漫遊號碼的來電，在通話前增設「這是國際電話，請小心詐騙」的語音警示。根據Whoscall觀察，此措施確實有效降低「+886」開頭的境外疑似詐騙電話。但「+67」、「+86」、「+447」以及「+852」也皆是詐騙集團不定期透過海外機房撥打詐騙電話的高風險特徵。

Whoscall也發現，詐騙簡訊已經改以點數到期與繳費通知下手，2023年詐騙集團則改假冒自來水公司、台灣電力公司與遠通電收寄發「帳單催繳通知」詐騙簡訊，以及假冒中華電信、台灣大哥大、遠傳電信寄發「點數到期兌換」詐騙簡訊為兩大類型。此外，Whoscall也察覺到借貸類型的簡訊中出現「健保卡」的字眼，誘使急需用錢的民眾將健保卡作為抵押品進行小額周轉，而此趨勢也吻合《Whoscall進階版》用戶使用手動封鎖功能的設定，前五大關鍵字依序為「貸款、車貸、借款、股票、優惠」行為。

根據Whoscall分析，不論是透過簡訊、LINE或是數位平台廣告等所傳散的惡意連結，其詐騙圈套主要類型可以分成「假會員登入」、「下載惡意軟體」、「假一頁式購物」以及「加LINE好友」。