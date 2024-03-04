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看牙醫的體悟...英業達葉國一現身生策年會 攜林百里倡議AI智慧醫療

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
2024年度生策年會登場。記者吳康瑋／攝影
2024年度生策年會登場。記者吳康瑋／攝影

2024生策年會於今（4）日登場，現場亮點除總統蔡英文、生策會長翁啟惠將親自出席外，代工大廠英業達（2356）創辦人暨會長葉國一也作為召集人現身支持，與多位產業界大老一起倡議「AI智慧醫療」的前景，對此，廣達（2382）董事長林百里、華碩（2357）董事長施崇棠、技嘉（2376）董事長葉培城也一同現身支持。

生策會指出，今（2024）年生策年會將在生技園區內召開，活動的主題定為「迎變．應變．創新局」，現場除邀請到總統蔡英文親自分享台灣近年積極發展智慧醫療領域，曾遭遇到哪些困難、付出多少努力、靠著毅力才順利跨過種種難關。此外，為讓現場來賓可以確實透過活動，與跨域領袖進行交流、成功帶領大家挺過變化及衝擊，成功寫下全新風貌。

觀察各大代工廠近期醫療事業布局，以廣達動作最大，據悉，廣達跨足醫療領域至今已超過十年，過去多半與醫院直接合作，已推出的「QOCA醫療照護平台」涵蓋AI醫療雲平台、AI遠距醫療平台、AI健康照護平台三大應用，提供AI結合企業雲端服務，提供數據監測與分析。而董事長林百里日前也透露，自己仍非常看好AI領域前景，並多次點名AI智慧醫療發展有無限可能。

對此，林百里坦言，台灣發展AI醫療須掌握三大關鍵，不僅掌握AI晶片設計與系統整合能力，驅動巨量算力所需的GPU 晶片也都是台灣生產，而全球超過9成的AI伺服器，也是由台灣製造。他強調，AI智慧醫療有無限可能，只要穩紮穩打地向前走，一定會得到滿意的成果。他也期許未來能逐步擴大醫療佈局的範圍，為AI智慧醫療開啟全新篇章。

葉國一分享，自己每半年就會檢查一次牙齒，並習慣找一位熟識的張姓牙醫，不過就在自己時隔半年回診時，卻發現這位牙醫身形明顯消瘦，經詢問才得知，竟不幸罹患胰臟癌，發現時生命就只剩6個月，而他昨天參加這位老友的告別式，瞬間有感而發、深刻體悟到「預防」的重要性。

葉國一指出，過去想進行一次醫療檢驗，都須要耗費大量的時間及金錢，不過透過三方合作，將AI人工智慧技術、科技創新實際與生技醫療進行結合，將能大幅加速醫療檢測的效率，不管是肝癌、胰臟癌，都能在發作前提前篩檢、治療，隨著技術普及，也將創造出更大的商機。

AI 林百里

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