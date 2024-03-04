許勝雄經營心法曝光 靠「這點」拚轉型、跨進下個五十年

面對席捲全球的科技巨浪，電源供應大廠康舒（6282）則持續透過各項人才培育計劃，來替自身不斷加值，康舒人資長陳季杏接受《經濟日報》訪問時透露，榮譽董事長暨金寶董座許勝雄，平時最強調的就是企業的「企」字，其字型就是有1個「人」放在最上方，他認為若沒有人，整個產業或者整個公司都將會停「止」運作，所以我們最重視的就是「人才」的培育及發展。

陳季杏指出，康舒近年在人才培育方面多有佈局，並在「電源、電動車、新能源」領域提供一系列的人材培育措施，事實上據自己近期的觀察發現，目前市場對這3大產線的前景及發展趨勢仍都非常看好，因此公司啟動一系列校園人材銜接規劃，也提撥一大筆獎學金來給畢業生，針對碩士、博士分別提供120萬、150萬元，此外，還有「早鳥預辦」的制度，可說是相當優渥。

面對AI帶來的新產業革命，康舒相當看好「規格升級」帶來的效益，無論是AI伺服器、Edge AI邊緣運算，甚至是AI PC等，康舒在這些領域都具有很強的競爭力。加上由 OmniOn Power 帶來的高端電信/通訊解決方案，滿足 ICT 與AI的需求整合，「關鍵職缺」的需求將成為未來人才招募重點。而今日康舒也特地開放從研發、業務、管理到工程技術等多項職位類別。

此外，為支持早鳥學生能安心學習，康舒也將獲獎學生直接視為「正式員工」來培育，把他們完全當作為公司內部真正的一份子，並提供 Mentor 給予研究諮詢與專業指導，必要時可使用公司實驗室。此外，更享有與員工同等的年度1萬元自我學習補助金，及參加家庭日或尾牙餐會等福利。

據悉，今年為康舒轉型落實年，為達成此一目標，人才的永續經營將是關鍵之一，尤其去年併購 ABB Power Conversion Division（立卬），不僅擴大全球業務版圖，進入電信領域，近期又與美國最大電動車充電大廠ChargePoint 合作，共同發展新型態充電解決方案，兩大事業計畫加速康舒對國際人才及新產品專業人才的需求。

據了解，集團最初從1973年金寶電子（2312）創立後，接連成立康舒、泰金寶等小金雞、帶領產業不斷發展，至今已跨越50週年，一路跟著台灣人一起成長，從最初的電子計算機、傳真機、印表機等消費性電子產業開始，跨足電腦產業、通訊產業、綠電、儲能產業至醫療體系相關產業，50年來發展出多樣性的科技產品，用心發掘產業及民生需求，陪同台灣走向未 來科技，不只改變應用工具，更改變你我的生活。