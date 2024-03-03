「 AI 東海·生成未來」東海推動生成式工具建置與教學
AI科技將掀起法律教學的應用與革命！打出「AI東海·生成未來」的東海大學，已與法律事務所合作，將整合AI建立LLM大型語言模型，這套技術將結合智能解讀，全面運用於法律的實務與教學上。
東海大學校長張國恩表示，東海將全面推動生成式AI教學策略，將在最快時間內完成各類生成式AI PC等工具的建置與教學。
2024大學博覽會進入第二天，獎學金與AI教學成為關注的焦點議題，東海除了祭出高額獎學金吸引學生外，現場更打出「AI東海·生成未來」的新亮點，宣布與已台塑新智能在東海碳中和園區建置太陽能儲能系統，融合產學研一同以AI解決來當今環境下的問題。
除了將AI用在永續推動，東海以AI打造的「東海未來事務所」也與「開務聯合建築事務所」攜手，以AI科技顛覆建築思維，讓過去從設計到發包要400天的社會住宅，將能大幅縮短為200天，這套AI應用也將成為未來教學核心。
另外，東海也與寰瀛法律事務所以AI科技建立LLM大型語言模型，未來即使面對繁瑣的法條與案例，也可以透過智能解讀，進行精準的預測與決策判斷，這套技術將全面運用於法律教學上。
東海已連續四年奪下泰晤士「世界大學影響力排名」私校第一，並拿下2024中南部企業最愛私立大學。張國恩說，面對生成式AI時代，將在最快時間內完成各類生成式AI工具的建置與教學，因為他認為「唯有不會使用AI的人，就會被AI淘汰。」必須全面推動全校性AI課程。
目前，大一中文已將寫作力加入AI生成文本，建築系也透過產業合作，攜手三大建築師事務所成立未來事務所-建築人工智慧發展聯盟，導入AI應用設計。
工業工程學系與中部各大醫院合作，也以AI打造智慧醫療系統聯盟；此外，連法律系也都積極建立大型語言模型，讓學生可以利用AI協助精準理解法條與案例。
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