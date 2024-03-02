緯創攻EV、伺服器！新產能陸續開出 今校徵釋「3類」稀有職缺

代工大廠緯創（3231）在擺脫去年缺料、疫情等陰霾後，受惠AI巨浪激勵，營收表現明顯改善，1月營收年增2成、繳出673億元的佳績，內部看好成長主力「AI 伺服器」有機會三位數成長。面對源源不斷的伺服器訂單，緯創也自去年以來多次啟動擴產計劃，目前包括湖口、竹北、墨西哥等已陸續有新產能開出。由於受到AI巨浪激勵，市場發展大大的加速，而公司為因應變化，2日校徵活動中也釋出「3大類」新職缺，邀請有志之士加入衝刺軟硬實力！

針對產能佈局方面，緯創為因應產能所需，新竹三座廠區正陸續擴建。首先，之前向顯示器廠瑞軒（2489）承租湖口廠以擴增GPU伺服器產線，並在後續追加11.31億元擴充產能後，已於今年一月底開出，而該廠主要負責「高毛利AI伺服器基板」以及負責系統組裝等，至於緯創（3231）在竹北砸下約31億元建造的「AI智慧園區」暨全球營運總部，則預計在今年年底左右完工。

根據緯創於新竹AI智慧園區的營運規劃，將包括AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心，以及全球運營人才育成總部，未來建物將符合黃金級智慧建築、黃金級台灣綠建築，以及LEED黃金級智慧綠建築標準，建築外牆將建置大型LED巨幕，攜手新竹縣政府，共同致力於打造AI智慧園區，目標成為產業的新創基地。

至於緯創在墨西哥已設有兩座廠房，目前第三座廠房同樣也蓋在華雷斯城，仍在興建中，不過整項工程已慢慢邁向完工階段，最快預計今年首季底即可完工。廠區總經理賴育民透露，該廠主要是為支應在地伺服器需求，且出口數量相對龐大，而新產能重點強化「車用」與「伺服器」，隨著產能成功開出，預計新廠區有望直接就近供貨特斯拉。展望未來，緯創在墨西哥未來10年發展將重視永續發展、希望把餅做大，吸引更多技術服務供應商到華雷斯。

緯創今日參加台大校園徵才活動，並釋出上百項職缺外，還請到集團HR及單位主管現身會場，替莘莘學子們詳細解惑，而現場釋出的職缺，涵蓋範圍廣泛，可簡單劃分為「理工類」、「資訊類」、及「管理類」共三大類，若再細分則可分為「硬體、機構、製造、軟體、生管⋯等類別」，其中AI類別的職缺例如「AI工程師」或「雲端架構師」等職缺，都被劃分在資訊類中的軟體職缺。