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2024台達電首場校園徵才活動開跑 全台招募1700人

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）今（2）日於台大校園舉辦徵才活動，延續「在台達 永續發展你的未來」的雇主品牌理念，以「萬中選一 成為達人」為活動主題，吸引眾多學生前來投遞履歷並交流互動。台達預計今年在台灣招募約1,700人，全球近8,000人，尤其以泰國與印度人才需求成長幅度最大。

職缺涵蓋電力電子硬體、機構設計與系統散熱、軟韌體開發、智能製造、機器人系統整合、AI應用等領域的工程師，也有商業開發、資訊、採購等工作機會。研發人員依據學經歷，碩士新人起薪最高可達75,000元、博士為96,000元，台達並提供研發人才培育獎學金，碩士60萬元、博士150萬元，針對研發替代役及預聘新鮮人，則有15萬元的早鳥留任獎金，積極延攬優秀人才加入。

台達人資長陳啟禎表示，台達業務橫跨如電動車、能源、AI等多個高潛力領域，在研發人才的需求逐年提升，自2021年起至2023年底，我們在軟韌體與電力電子的研發人才中，新鮮人任用數提升近80%，給予應屆畢業生許多機會，今年更計畫全台舉辦20場校園徵才活動。

台達全球營運持續擴展，在中國大陸、印度、泰國、美國、歐洲等地都有新廠或研發中心的建置在陸續進行，除了台灣北、中、南區的工作機會外，海外據點也有不少職缺需求，尤以泰國與印度成長最顯著，除了近期泰國新廠將啟用，日前亦宣佈於印度投資新台幣近30億元興建宿舍，因應全球佈局。台達輪調制度完整，相信優秀的人才加入後能讓職涯發展的路更加寬廣，不受侷限，與公司一起永續成長。

除應屆畢業生外，台達今年亦將擴大校園佈局，將提供約200個實習職缺，包含研發、製造、商管等領域，為未來發展儲備人才。台達也與臺灣大學合作《臺灣引路人計畫》，提供不限科系的實習職缺，著重在永續、智能、創新三大關鍵主題，讓參與計畫的學生進入相關議題的專案工作，培養職場即戰力。此外，台達每年平均投入超過1億元新台幣於產學合作，與臺大、成大、清大、台科、北科多所頂尖大學設立聯合研發中心。

台達福利措施方面，台灣地區員工享有「彈性上下班」、年度「黃金旅遊週」的有薪假期及萬元旅遊補助、支薪的「環境志工假」，以及最高38萬元的「育兒津貼補助」。

AI 台大 台達電 實習

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