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AI評測指引 3月底公布

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

台灣ＡＩ（人工智慧）評測中心去年底掛牌，預計今年三月底正式公布ＡＩ評測指引，首波將推動已登錄「ＡＩ技術服務機構能量」的業者進行評測，未來也會鼓勵ChatGPT、Llama等國際大型ＡＩ語言模型送測，以起到示範效果。

ChatGPT、Llama等生成式ＡＩ應用在全球引起風潮，不過，目前市面上的生成式ＡＩ語言模型大多來自英語系國家，因此，在翻譯為中文、日文、韓文之後，生成出來的文本，不見得符合當地民情。

舉例來說，同一個英文單詞「Notebook」，在台灣翻譯為「筆記型電腦」，在中國大陸翻譯為「筆記本電腦」，在港澳地區翻譯為「手提電腦」；但國際大型ＡＩ語言模型目前還在發展中，翻譯生成的中文用語，可能還無法因應各地民情給出精確的文字內容，仍待調教。

因應各地用語均不相同，專家認為，未來，如果不是國際大型ＡＩ語言模型針對各地習慣用語做調整，那就是各國軟體業者因應本地文化需求，發展出獨有的生成式ＡＩ。

為評測生成式ＡＩ應用是否符合本地使用，數位部旗下ＡＩ評測中心去年底掛牌，規畫以語言模型作為評測對象。

數位部數位產業署副署長林俊秀指出，目前針對語言模型，已擬定十項ＡＩ評測項目，包含安全性、可解釋性、彈性、公平性、準確性、透明性、當責性、可靠性、隱私及資安等，待技術審議小組、制度委員會完成ＡＩ評測指引內容審議之後，預計三月底之前會公布，以利外界理解評測執行方式跟標準。

目前政府主管機關並未強制企業必須將旗下研發的語言模型送測，不過，林俊秀表示，待評測指引發布後，會先推廣國內上百家登錄ＡＩ技術服務機構服務能量的企業來做評測，另外，今年也會規畫推動國科會研發的ＡＩ語言模型ＴＡＩＤＥ來進行測試。

家登 數位部

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